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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da “İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nda konuşuyor.
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Ekonomi

YEKA GES-2024 yarışma başvuruları 27 Ocak 2025'te alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, toplam 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla güneş enerjisine dayalı 6 yarışma (YEKA GES-2024) yapılacağını bildirdi.

Duygu Alhan  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
YEKA GES-2024 yarışma başvuruları 27 Ocak 2025'te alınacak

Ankara

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Antalya'da 40 megavat, Karaman'da 200 megavat, Malatya'da 75 megavat, Van'da 60 megavat, Kütahya'da 40 megavat ve Konya’nın Karapınar ilçesinde 385 megavat olacak şekilde toplam 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla güneş enerjisine dayalı 6 yarışma yapılacak.

Söz konusu yarışmalara, Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler başvurabilecek.

Başvurular, 27 Ocak 2025 10.00-12.00 saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Yarışmaların yer, tarih ve saatleri Bakanlığın internet adresinde ilan edilecek.

Her bir yarışma için başlangıç tavan fiyatının kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent, taban fiyatı da kilovatsaat başına 3,25 dolar/cent olacağı ilan edildi. Taban fiyata ulaşılması halinde ise megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi.

Ayrıca, serbest piyasada satış süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay, elektrik enerjisi alım süresi de serbest piyasada satış süresinin bitiminden itibaren 20 yıl olarak tayin edildi.

Bununla birlikte, elektrik enerjisi alım süresi boyunca Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) iletim tarifesi kapsamında ödenen bedellerin yarışmayı kazanana Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında ödenmesi kararlaştırıldı.

Her bir yarışmaya katılabilmek için başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 15 bin dolar tutarındaki teminat mektubu idareye sunulacak.

Yarışmanın kazanılması halinde ise sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 30 bin dolar tutarında teminat mektubu idareye sunulacak. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecek.

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