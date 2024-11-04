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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da “İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nda konuşuyor.
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Ekonomi

Enflasyon yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi

Erhan Cihan Ünal  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Enflasyon yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi

Ankara

Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi.

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