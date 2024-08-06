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Ekonomi

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustosa dair yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını aktardı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz."

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