Yaş çay destekleme primi ödemeleri üretici hesaplarına aktarıldı
ÇAYKUR, 2021 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Rize
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı yaş çay destekleme primi olarak üreticiye ödenecek toplam 187 milyon 937 bin 100 liranın üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Üreticilerin hesaplarındaki parayı 25 Mart Cuma günü çekebilecekleri kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.