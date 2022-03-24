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Ekonomi

Yaş çay destekleme primi ödemeleri üretici hesaplarına aktarıldı

ÇAYKUR, 2021 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Muhittin Sandıkçı   | 24.03.2022
Yaş çay destekleme primi ödemeleri üretici hesaplarına aktarıldı

Rize

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı yaş çay destekleme primi olarak üreticiye ödenecek toplam 187 milyon 937 bin 100 liranın üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Üreticilerin hesaplarındaki parayı 25 Mart Cuma günü çekebilecekleri kaydedildi.

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