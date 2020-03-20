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Ekonomi

Yaş çay destekleme primi ödemeleri başladı

ÇAYKUR'un yaş çay üreticisine 182 milyon lira destekleme primi ödeyeceği bildirildi.

Fikret Delal   | 20.03.2020
Yaş çay destekleme primi ödemeleri başladı

Rize

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2019 yılında destekleme primi almaya hak kazanan 184 bin üreticiye ödenecek toplam 182 milyon liranın bugün itibarıyla ilgili banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilerek, üreticilerin hesaplarına yatırılan destekleme primlerini çekebileceği kaydedildi.

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