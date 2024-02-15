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Ekonomi

Yandex'in geliri geçen yıl yüzde 53 arttı

Rus teknoloji şirketi Yandex'in geliri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 800,1 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) yükseldi.

Emre Gürkan Abay  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Yandex'in geliri geçen yıl yüzde 53 arttı

Moskova

Yandex'ten yapılan açıklamada, şirketin 2023 yılı son çeyrek gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 250 milyar rubleye çıktığı belirtildi.

Şirketin 2023 yılı toplam gelirinin ise 2022'ye kıyasla yüzde 53 artarak 800,1 milyar rubleye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, gelir artışının ana nedenleri olarak arama motoru, reklamcılık, e-ticaret ve internet aracılığıyla araç çağırma hizmetlerindeki organik büyüme gösterildi.

Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, 5 Şubat'ta Rusya'daki varlıklarının Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satılması konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Rusya'da Yandex'in rekabet ettiği Google, Ukrayna savaşı nedeniyle internet üzerinden reklamcılık hizmetlerini durdurmuştu.

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