Dolar
9.73
Euro
11.27
Altın
1,816.00
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,591.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Yabancı yatırımcı, borsada üst üste 3 aydır net alış pozisyonunda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyelere çıkarken, yabancı yatırımcılar Pay Piyasası’nda 2017'den bu yana ilk kez 3 ay üst üste net alım yaptı.

Murat Aslan   | 08.11.2021
Yabancı yatırımcı, borsada üst üste 3 aydır net alış pozisyonunda

Istanbul

AA muhabirinin borsa verilerinden derlediği bilgilere göre yabancılar ekimde 45 milyon dolarlık net alış yaparken, Ağustos 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 ay net alış tarafında yer aldı.

BIST 100 endeksi geçen ay yüzde 8,22 ile aylık bazda Aralık 2020'den bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirirken, dolar bazlı da yüzde 0,82 artış gösterdi.

Yabancı yatırımcının devam eden ilgisi ile geçen hafta 1.583 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kıran BIST 100 endeksi, bugün de gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.599 puana çıkardı.

Yabancı yatırımcılar son 3 ayda net 192 milyon dolarlık alım gerçekleştirse de yılbaşından bu yana yaptıkları işlemlere bakıldığında ekim sonu itibarıyla halen 1 milyar 305 milyon dolarlık net satış yaptıkları görülüyor.

Analistler, dolar bazlı bakıldığında BIST 100 endeksinin cari fiyatlarla 164 cent ile tarihi zirvelerinin çok altında seyrettiğini belirterek, endeksin tarihinde 3 kez 500 centin üzerini test ettiğini anımsattı.

Dolar bazında en son 2013'te 508 centi gören BIST 100 endeksinin bu ölçekte tarihi zirvesi ise Kasım 2010'daki 510 cent seviyesinde bulunuyor.

Yabancılar en çok Tüpraş hissesi aldı

Tüpraş, 163,4 milyon dolarla ekimde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu.

Tüpraş'ı 26 milyon dolarla Yapı ve Kredi Bankası, 22,9 milyon dolarla Koza Madencilik, 18,2 milyon dolarla Akbank ve 14,5 milyon dolarla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri takip etti.

Yabancıların ekimde en çok sattıkları hisseler ise 121,9 milyon dolarla BİM Mağazalar, 55,9 milyon dolarla Koç Holding, 51,1 milyon dolarla Garanti BBVA, 28,3 milyon dolarla Şişecam ve 26 milyon dolarla Arçelik oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna için telefonu kulaktan düşürmüyor
Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa rekor seviyeyi gördü

Yabancı yatırımcı, borsada üst üste 3 aydır net alış pozisyonunda

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı
Borsa İstanbul'da rekorlar sürebilir

Borsa İstanbul'da rekorlar sürebilir
Borsa rekorlara imza attı

Borsa rekorlara imza attı