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Ekonomi

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 1.599,94 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.11.2021
Borsa rekor seviyeyi gördü

İstanbul

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.599,94 puanla zirvesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,78 puanlık değer kazancıyla 1.599,37 seviyesinde bulunuyor. Toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile turizm oldu.

Geçen haftayı rekor kapanışla tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Avro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.620 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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