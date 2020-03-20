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Ekonomi, Koronavirüs

Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi

Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley gibi otomobil üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretime ara verme kararı aldı.

Ata Ufuk Şeker   | 20.03.2020
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Volvo'dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının piyasaları zayıflattığı, üretimde aksaklılara yol açtığı ve çalışanların sağlığıyla ilgili kaygılara neden olduğu kaydedildi.

Şirketin tüm çalışanların sağlığı ve güvenliğine öncelik verdiği ifade edilen açıklamada, bu çerçevede Volvo Belçika fabrikasının 5 Nisan'a kadar kapalı kalacağı, İsveç ve ABD'deki fabrikaların 26 Mart-14 Nisan'da üretime ara vereceği belirtildi.

Jaguar-Land Rover'dan yapılan açıklamada da, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'deki tesislerde üretime geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin bu aşamada üretime 20 Nisan'da başlamayı öngördüğü, Slovakya ve Avusturya'daki üretimin de daha önce alınan karar doğrultusunda durdurulduğu anımsatıldı.

Bentley de, koronavirüs salgını nedeniyle bugün itibarıyla İngiltere'de üretimi durdurma kararı alındığını açıkladı.

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