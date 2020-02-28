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Ekonomi

Volkswagen'den 2019’da 17 milyar avro kar

Volkswagen, geçen yıl faaliyet karını 2018’e göre yüzde 22 artışla 17 milyar avroya çıkardı.

Bahattin Gönültaş   | 28.02.2020
Volkswagen'den 2019’da 17 milyar avro kar

Berlin

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, geçen yıl 2018'ye göre yüzde 7,1 artışla 252,6 milyar avro gelir elde ederken, faaliyet karını yüzde 22 yükselişle 17 milyar avroya çıkardı.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, geçen yıla ilişkin mali sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 2018’de 235,9 milyar avro gelir elde eden Volkswagen, geçen yıl gelirini yüzde 7,1 artışla 252,6 milyar avroya çıkardı. Volkswagen'in faaliyet karı da yüzde 22 artışla 17 milyar avro oldu. Spor otomobillerin içinde olduğu yüksek marjlı otomobillere olan talebin artması şirketin bilançosunu olumlu etkiledi.

Volkswagen, geçen yıl 10,97 milyon araç sattığını ve bu yılda zor piyasa koşullarından dolayı geçen yılla aynı seviyede kalmasını beklediğini de bildirdi.

Alman üretici, yıllık temettü ödemesini yüzde 35 artışla hisse başına 4,8 avrodan 6,50 avroya yükseltti.

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