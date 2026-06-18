Alman otomotiv şirketi küresel rekabet baskısı ve artan maliyetler karşısında üretim kapasitesini dünya genelinde 1 milyon araç azaltmayı ve radikal bir yeniden yapılanma sürecine girmeyi hedefliyor.

Volkswagen 2030'a kadar 50 bin pozisyonu azaltmayı planlıyor Alman otomotiv şirketi küresel rekabet baskısı ve artan maliyetler karşısında üretim kapasitesini dünya genelinde 1 milyon araç azaltmayı ve radikal bir yeniden yapılanma sürecine girmeyi hedefliyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, şirketteki dönüşümün, başlangıcı ve sonu olan bir proje değil "süregelen bir iş" olduğunu belirterek, artan küresel rekabet baskısı karşısında 2030'a kadar dünya genelinde 50 bin pozisyonu azaltmayı planladıklarını açıkladı.

Şirketin çevrim içi düzenlenen yıllık olağan genel kurul toplantısında hissedarlara seslenen Blume, otomotiv sektöründeki koşulların 2026 yılında daha da ağırlaştığını belirterek, Volkswagen'in mevcut durumunu "gergin ve zorlu" olarak nitelendirdi.

Eskiden başarıyla uyguladıkları iş modellerinin artık işlevsel olmadığını vurgulayan Blume, "Yönetim kurulu olarak bir gelecek planı geliştirdik ve dönüşümü bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Bu süreci, başlangıcı ve sonu olan geçici bir proje olarak değil, süreklilik arz eden bir görev olarak görüyoruz. Temel amacımız çekirdek işimize odaklanmaktır." ifadelerini kullandı.

Çekirdek markada büyük kesinti

Blume, şirketin Mayıs 2026'da yayımlanan yeni "2030 Stratejisi" kapsamındaki hedeflerini yineleyerek, grubun 2030 sonuna kadar yüzde 8 ile 10 arasında faaliyet kar marjı ile "dünyanın en cazip otomotiv üreticisi" olmayı amaçladığını belirtti.

Plan kapsamında, sadece grubun çekirdek markası olan Volkswagen bünyesinde 2030'a kadar 35 bin pozisyon ortadan kaldırılacak.

İstihdamın 2026 sonuna kadar halihazırda 19 bin kişi azaltılmış olacağını ifade eden Blume, şimdiye kadar yaklaşık 28 bin gönüllü ayrılık sözleşmesi üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.

Küresel üretim kapasitesi 1 milyon araç düşürülecek

Avrupa ve Çin'deki fabrikalarda atıl kapasite yönetiminin kritik bir önem taşıdığına değinen Blume, Çinli tedarikçilerin Doğu ve Güney Avrupa pazarlarına yeni ve verimli fabrikalarla girdiği bir dönemde, düşük kapasiteyle çalışan tesislerle hayatta kalmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Blume, bu doğrultuda 2028 yılına kadar Avrupa fabrikalarında halihazırda devam eden 1 milyon araçlık kapasite azaltımına ek olarak, 2030'a kadar 500 bin araçlık bir kesinti daha yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Çin'de de benzer şekilde 500 bin araçlık kapasite düşürüleceğini kaydeden Blume, grubun küresel düzeydeki yıllık üretim kapasitesinin toplam 1 milyon araç azaltılacağını ve uzun vadeli yıllık satış hedefinin 9 milyon otomobil olarak dengeleneceğini bildirdi.

Yönetimde sadeleşme ve 8 temel önlem

Grup yönetim kurulunun, şirketin kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırladığı ve yaz tatilinden önce denetleme kuruluna sunulacak planı aktaran Blume, bu süreçte 8 temel önlemi hayata geçireceklerini açıkladı.

Buna göre Volkswagen, daha az model varyantıyla çalışacak ve teknolojik platform sayısını azaltacak. Bölgesel odaklanma stratejisi güçlendirilecek, iştiraklerin sayısı azaltılacak ve yönetim kademelerinde de kesintiye gidilecek. Blume'un liderliğinde daha önce geliştirme, satın alma, üretim ve satış gibi temel fonksiyonları konsolide eden şirket, yeni dönemde hiyerarşik basamakları daha da azaltarak grup yönetimini optimize etmeyi amaçlayacak.