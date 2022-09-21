Dolar
18.33
Euro
18.15
Altın
1,673.20
ETH/USDT
1,350.30
BTC/USDT
19,300.00
BIST 100
3,274.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’nda konuşuyor A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında yangın söndürme helikopteri düştü
logo
Ekonomi

VİOP'ta açılış seansı uygulaması cuma günü başlıyor

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) açılış seansı uygulaması cuma günü devreye alınıyor.

Murat Aslan   | 21.09.2022
VİOP'ta açılış seansı uygulaması cuma günü başlıyor

İstanbul

Borsa İstanbul tarafından 2 Haziran'da duyurulan ve 23 Eylül'de devreye alınmasının planlandığı bildirilen VİOP'ta açılış seansı uygulaması için gerçekleştirilen testler başarıyla tamamlandı.

Pay piyasasındaki uygulamaya benzer olacak açılış seansı, VİOP'ta da tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için cuma gününden itibaren hayata geçirilecek.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada uygulamanın, sürekli müzayede seansı öncesinde işlemlerin tek fiyat yöntemi ile gerçekleşeceği açılış seansı şeklinde yapılacağı belirtilerek, "23 Eylül'den itibaren VİOP’ta hali hazırda 09.30’da başlayan normal seanstan önce tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için 09.20 ile 09.25 arasında 5 dakikalık emir toplama, 09.25 ile 09.30 arasında da 5 dakikalık eşleştirme bölümlerinden oluşan açılış seansı uygulanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde seans kapanışının da tam iş gününde 18.10'dan 18.15'e, yarım iş gününde 12.40'dan 12.45'e uzatılacağı belirtildi.

Açılış seansı uygulamasıyla VİOP'ta, seans açılışında görülmesi muhtemel fiyat oynaklıklarının azaltılması ve daha etkin fiyat oluşumu sağlanması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız
Adalet Bakanı Bozdağ: Yargımızı Avrupa'daki standartların ilerisine götürmek ana vazifemiz
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Benzer haberler

VİOP'ta açılış seansı uygulaması cuma günü başlıyor

VİOP'ta açılış seansı uygulaması cuma günü başlıyor

Borsa İstanbul, VİOP'taki emir ve işlem oranı verilerini yayımlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet