Verimli enerji tüketimi için klimalarda "24 Derece" kampanyası

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında artan klima kullanımının elektrik tüketimi üzerindeki etkisine dikkati çekmek amacıyla "#24DereceİleMümkün" kampanyası hayata geçiriliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Elder koordinasyonunda yürütülecek kampanyayla verimli kullanım alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Kampanyayla, vatandaşların konfordan ödün vermeden klimalarını daha verimli kullanmaları, elektrik faturalarında tasarruf sağlamaları ve yaz döneminde artan elektrik talebinin daha dengeli yönetilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Elder'in açıklamasına göre, kampanyanın ana mesajı "24 derece ile ideal konfor, daha düşük fatura ve daha az karbon salımı mümkün" yaklaşımı üzerine kuruldu. Kampanyayla tüketicilere klima sıcaklık ayarının doğru yapılması, cihazların düzenli bakımının ihmal edilmemesi, kapı ve pencerelerin kapalı tutulması konusunda bilgilendirme yapılacak. Günün sıcak saatlerinde yaşam alanına giren güneş ışığını azaltacak basit önlemlerle yüksek verimli cihaz tercihinin önemi de kampanyanın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Son yıllarda sıcaklıkların artması, konfor beklentilerinin değişmesi ve klima kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte yaz aylarında elektrik tüketiminde soğutma kaynaklı yük daha görünür hale geldi. Sektör verilerine göre Türkiye'de split klima pazarı 2024'te 2,5 milyon ünite yurt içi satışa ulaştı. Bu yaygınlaşma, elektrik talebinde hissedilir artışa yol açarak elektrik dağıtım altyapısında yaz döneminde şebeke işletmesinin önemini daha da artırıyor.

Elder koordinasyonunda yürütülecek çalışmada, elektrik dağıtım şirketlerinin saha tecrübesinden ve tüketiciyle doğrudan temas eden iletişim kanallarından da faydalanılacak. Kampanya kapsamında tüketicilere SMS, sosyal medya ve dijital kanallar üzerinden ulaşılacak. Görsel ve işitsel bilgilendirme içerikleriyle mesajların geniş kitlelere aktarılması sağlanacak. Kampanya mesajları sade, anlaşılır ve uygulanabilir öneriler içerecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik dağıtım şirketlerinin yalnızca enerjinin tüketiciye kesintisiz ulaştırılmasında değil, bilinçli tüketim kültürünün yaygınlaşmasında da sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, "Burada temel mesele klimanın doğru ve verimli kullanılmasıdır. Çok düşük sıcaklık ayarları hem faturaları yükseltiyor hem de şebeke üzerindeki yükü artırıyor. Oysa 24 derece, konfor ile tasarruf arasında güçlü bir denge noktası sunuyor. Bu nedenle '#24DereceİleMümkün' diyerek vatandaşlarımızı küçük ama etkili bir kullanım alışkanlığına davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Klima sıcaklık ayarında yapılacak bilinçli tercihin yalnızca hane bütçesine değil, ülkenin enerji verimliliği hedeflerine de katkı sağlayacağını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği sadece sanayinin, kamu kurumlarının veya büyük işletmelerin konusu değildir. Evde, iş yerinde, okulda, otelde, mağazada ve hayatın her alanında alınacak basit önlemlerle önemli farklar oluşturabiliriz. Klimayı 24 dereceye ayarlamak, düzenli bakım yaptırmak, kullanılmayan alanları soğutmamak, kapı ve pencere kontrolüne dikkat etmek bu açıdan çok değerli adımlardır. Dağıtım şirketlerimizle birlikte bu mesajı Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilerimize ulaştıracağız."

Elektrik dağıtım şirketlerinin çağrı merkezleri, kısa mesaj bilgilendirmeleri, internet siteleri, sosyal medya hesapları ve tüketici temas noktaları üzerinden vatandaşlara klima kullanımında verimlilik önerileri aktarılacak. Kampanyanın görsel iletişiminde "ideal konfor", "düşük fatura", "daha az karbon", "her alanda enerjinizi verimli kullanın" ve "tasarrufun yolu doğru klima kullanımından geçer" mesajları öne çıkarılacak. Çalışmayla enerji tasarrufunun günlük yaşamda uygulanabilir bir davranışa dönüşmesi amaçlanıyor. Kampanya ayrıca yaz aylarında artan soğutma talebine yönelik farkındalığı güçlendirmeyi ve sürdürülebilir enerji tüketimi konusunda kalıcı kamuoyu bilinci oluşturmayı hedefliyor.