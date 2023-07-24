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Ekonomi

Van'da üreticiler verilen desteklerle bal üretimini artırıyor

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin florasıyla arıcılığın önemli merkezlerinden Van, verilen desteklerle bölgenin bal üretim üssü olma yolunda ilerliyor.

Yılmaz Kazandıoğlu  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Van'da üreticiler verilen desteklerle bal üretimini artırıyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteği ile arı yetiştiriciliğinin her geçen yıl arttığı Van'da, yaklaşık 950 arıcı 165 bin kovanda bal üretimi yapıyor.

Arıcılıkla ilgili eğitim faaliyetlerinin de yıl boyunca sürdüğü kentte, geçen yıl yaklaşık 2 bin 200 ton bal üretildi.

Arıcılığın daha da güçlenmesi için bu yıl 601 üreticiye 3 milyon 500 bin lira desteğin sağlandığı kentte, 3 bin ton bal rekoltesi bekleniyor.

"Bal üretiminde artış bekliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, arıcılığın Van'da önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Kentin arı yetiştiriciliği noktasında önemli yere sahip olduğunu belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Ülkenin bal üretiminin yaklaşık yüzde 2,5'i Van'da yapılıyor. 950 arı yetiştiricimiz var. Yılda 165 bin kovanda 2 bin 200 ton bal üretiliyor. Bakanlığımızca 601 yetiştiriciye 3,5 milyon lira destek ödemesi yapıldı. İlkbahar yağışlarının fazla olmasından dolayı bu yıl bal üretiminde artış bekliyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri kapsamında arıcılarımıza yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Valiliğimiz bünyesinde de çeşitli destekler veriliyor. Arıcılara malzeme desteğinde bulunuyoruz."

"Coğrafi işaret almak için çalışacağız"

Görentaş, kentte zengin floraya sahip yaylalarda üretilen balın, yapılan analizler sonucu saflık göstergeleri arasında önemli bir yer tutan prolin değerleri bakımından zengin olduğu vurguladı.

Van balının kimliklendirilmesi amacıyla bir süre önce çalışma yaptıklarını anımsatan Görentaş, "Yaylalarda üretilen ballardan geçen yıl sonbaharda 50, bu yıl ilkbaharda 50 olmak üzere toplam 100 numune alındı. Laboratuvara gönderilen numuneler analiz edilerek, balın saflık göstergeleri arasında en önemli verilerden biri olan prolin değerleri ortaya çıkarıldı. Ölçümlerde balımızdan prolin değeri çok yüksek çıktı. Balımız dünyanın en iyi balları arasına girdi. Coğrafi işaret almak için çalışacağız." diye konuştu.

"Doğal koşullarda bal üretiyoruz"

Gevaş ilçesinde 10 yıl önce devletin verdiği destekle arıcılığa başlayan Aslıhan Demir de elde ettiği balı birçok kente gönderdiğini anlattı.

Arı yetiştiricilerinin devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu ifade eden Damar, "Arıcılığa 5 kovanla başladık. Devlet desteğiyle kovan sayısını 300'e çıkarttık. Tüm yetiştiricilerin desteklerden faydalanmasını tavsiye ediyorum. Doğal koşullarda bal üretiyoruz. İşimi daha da büyütmeyi hedefliyorum." dedi.

Eşiyle arıcılık yapan Hakan Berrak da katkısız ve şekersiz bal ürettiklerini dile getirerek, "Organik bal üretiyoruz. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Geçen yıl 300 kilogram bal elde ettik. Kovan sayısını artırdık. Bu yıl en az bir ton bal elde etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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