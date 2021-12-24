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Ekonomi

VakıfBank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını devreye aldı

VakıfBank, TL tasarruflarını olası kur risklerine karşı korumaya yönelik Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını müşterilerinin hizmetine sundu.

Uğur Aslanhan   | 24.12.2021
VakıfBank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını devreye aldı

İstanbul

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki değişikliklerden etkilenmesinin önüne geçmeyi amaçlayan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü hayata geçirildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bireysel müşterilerinin tasarruflarını en etkili şekilde değerlendirmelerini sağlayacak ürünler sunmak için çalıştıklarını bildirdi.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan, detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını en hızlı şekilde devreye aldıklarını kaydeden Üstünsalih, "Amacımız her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olmak ve ihtiyaç duydukları desteği sağlamak." ifadesini kullandı.

Üstünsalih, bu uygulamayla vatandaşların tasarruflarının küresel finans etkileşimlerine karşı koruma altına alındığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla ulusal paramızın tarihsel olarak küresel para birimlerine karşı yaşamış olduğu değer kaybı riski de vatandaşlarının tasarrufları açısından ortadan kaldırılmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle, tarihsel olarak TL'nin dolar ve avro gibi para birimlerine karşı değeri, TL'ye inanan ve güvenen halkımızın sorunu olmaktan çıkarılmıştır. Bu tarihi karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı para birimlerine karşı kırılganlığının sona erdirildiği tarihtir."

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı

Açıklamada verilen bilgiye göre, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açmak isteyen bireysel VakıfBank müşterilerinin banka şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

Açılan hesabın vade sonu geldiğinde, hesabın faiz getirisi ile vade başlangıç ve vade bitiş tarihindeki kur farkından kaynaklı olası kazanç kıyaslanarak, daha yüksek tutar hesaba aktarılacak.

Hesap açılışı ve vade bitiş tarihlerinde TCMB'nin saat 11.00'de açıklayacağı dolar kuru baz alınacak. Kur farkından kaynaklı gerçekleşebilecek kazancın, mevduat getirisinden daha yüksek olması durumunda kur farkı hesaba yansıtılacak. Hesap, avantajlı faiz oranlarıyla 92, 181, 272 ve 366 gün vade seçenekleriyle açılabiliyor.

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