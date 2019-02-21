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Ekonomi

VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi

VakıfBank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Murat Birinci  | 21.02.2019
VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi

İstanbul

Vakıfbank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka borç yapılandırma ve KOBİ'lere destek kredilerinin ardından konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında da indirim yaptı.

Banka, 1,5 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63'ten yüzde 1,49'a indirdi. İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1,72 olan aylık faiz oranını yüzde 1,55'e çekti.

VakıfBank'ta indirim öncesinde aylık yüzde 1,77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1,59'dan başlayan oranlara indirildi.

Böylelikle 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan VakıfBank müşterisi bu indirimle 13 bin 120 TL avantaj yakalarken, aynı miktarda 48 ay vade ile taşıt kredisi kullanan müşterinin avantajı 6 bin 469 TL oldu. VakıfBank’tan 36 ay vade ve 10 bin TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak müşteriler ise gerçekleştirilen faiz indirimiyle 490 TL kar edecek.

VakıfBank, kısa bir süre önce de KOBİ'lere sunduğu özel kredi paketleriyle faiz oranlarında indirime gitmişti. 

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