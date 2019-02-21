Erdoğan'dan Kaslowski'ye kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'yi kutladı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'yi kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgraf göndererek Kaslowski'yi tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.