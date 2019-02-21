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Ekonomi

Erdoğan'dan Kaslowski'ye kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'yi kutladı.

Ferdi Türkten  | 21.02.2019
Erdoğan'dan Kaslowski'ye kutlama

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'yi kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgraf göndererek Kaslowski'yi tebrik etti.

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