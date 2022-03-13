Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,576.00
BTC/USDT
39,037.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da kar yağışının beyaza bürüdüğü Ayasofya, Sultanahmet ve Eminönü havadan görüntülendi. -VTR
logo
Ekonomi

Uzman Eller Projesi başvurularında sona gelindi

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en çok etkilediği sektörlerden tarımda üretimi artırmanın planlarını yaparken Tarım ve Orman Bakanlığı "Uzman Eller Projesi" ile kırsalı bu yıl da yeni uygulamalarla buluşturmayı hedefliyor.

Mustafa Çalkaya   | 13.03.2022
Uzman Eller Projesi başvurularında sona gelindi

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" pilot uygulamanın ardından bu yıl ülke çapına yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda kırsalda yaşayanlara ve üniversitelerin tarımla ilgili bölümlerden mezun olanlara destekler sağlanacak. 2022-2024 yıllarında, her yıl için 2 bin kişiye 200 milyon lira tutarında destek verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında başvurular 15 Mart'ta sona erecek.

Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere verilecek desteğin tutarı 100 bin lirayı bulabilecek.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün koordine ettiği proje kapsamında, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, bitkisel üretim, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile söz konusu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler için başvuru yapılabiliyor.

Projeyle tarımsal faaliyetlerin eğitimli, genç, uzman kişiler tarafından yapılması teşvik ediliyor. Eğitimli iş gücü ile tarımsal üretimin miktarı, kalitesi ve verimliliğinin artırılması hedeflenirken kırsal alandaki işletmelere de eğitim almış, uzman çiftçilerin örnek olması ve önderlik yapması amaçlanıyor.

Yaklaşık 4 bin 200 başvuru geldi

Projeye bugüne kadar yaklaşık 4 bin 200 başvuru yapıldı. En çok başvuru Konya'dan geldi. Bu ilden ulaşan başvuruların sayısı 202'yi buldu. Konya'yı 138 başvuruyla Diyarbakır, 128 ile Mardin, 127 ile Şanlıurfa ve 106 başvuruyla Bingöl takip etti.

Özellikle Kovid-19 salgını ile Rusya-Ukrayna Savaşı, tarımsal üretimin önemini gözler önüne sererken Uzman Eller gibi projelerle Türkiye'de üretimin ve verimliliğin yükseltilmesi, buna paralel olarak kırsaldaki imkanların artırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Uzman Eller Projesi başvurularında sona gelindi

Uzman Eller Projesi başvurularında sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanlığı ilave tarımsal desteklerin detaylarını açıkladı

Almanya, Fransa ve Polonya bakanları Ukrayna sınırındaki mülteci merkezini ziyaret etti

Ayı yavrusu 'Ponçik' özel bakımla hayata tutunuyor

Ayı yavrusu 'Ponçik' özel bakımla hayata tutunuyor
Türkiye'nin makarna üretiminde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sıkıntı beklenmiyor

Türkiye'nin makarna üretiminde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sıkıntı beklenmiyor
Avrupa'da gaz fiyatları 242 avroyla rekor tazeledi

Avrupa'da gaz fiyatları 242 avroyla rekor tazeledi