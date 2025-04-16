United Airlines'dan iki senaryolu kar tahmini
ABD hava yolu şirketi United Airlines, ekonomik görünümdeki belirsizlikler nedeniyle 2025 yılına ilişkin kar beklentilerini ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğine bağlı olarak iki ayrı senaryo üzerinden paylaştı.
Washington
United Airlines tarafından yapılan yatırımcı bilgilendirmesinde, şirketin beklentilerinin piyasanın genel makroekonomik konsensüsüne dayandığı ancak artık tek bir ortak görüş olmadığı belirtildi.
Bilgilendirmede, "Şirketin geleceğe yönelik beklentisi, makroekonomik ortama bağlı ve şirket, bu ortamın bu yıl herhangi bir güvenilirlik düzeyiyle öngörülmesinin imkansız olduğunu düşünüyor." değerlendirmesi yer aldı.
Şirketin beklentilerinin iki ayrı senaryo üzerinden paylaşıldığı bilgilendirmede, bu senaryoların ABD ekonomisinin zayıf ama istikrarlı kalacağı ya da resesyona gireceği varsayımlarına dayandığı aktarıldı.
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Ekonominin istikrarlı kalacağına yönelik senaryoda, son 6 haftadaki zayıf ancak istikrarlı rezervasyon eğiliminin sürmesi ve yakıt fiyatlarının mevcut öngörüler doğrultusunda seyretmesi halinde şirketin hisse başına kar beklentisinin 11,50 ila 13,50 dolar aralığında olacağı tahmin edildi.
Ekonominin resesyona gireceğine yönelik senaryoda ise bu yılın ikinci çeyreğinden dördüncü çeyreğine kadar olan dönemde toplam faaliyet gelirinde yüzde 5'lik ek düşüş ve hisse başına kar beklentisinin 7 ila 9 dolar aralığına gerilemesi öngörüldü.
Öte yandan United Airlines, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu da açıkladı.
Buna göre, şirketin geliri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 artışla 13,2 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde şirketin net karı 387 milyon dolar olarak kaydedildi. United Airlines, geçen yılın ilk çeyreğinde 124 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.
Hava yolu şirketinin hisse başına karı ise bu dönemde 1,16 dolar olarak kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.