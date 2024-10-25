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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nı ziyaret etti
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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SAHA EXPO'yu gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SAHA EXPO'yu gezdi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Ankara

Uraloğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO'daki stantları gezdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Türksat AŞ'nin, Ulak Haberleşmenin stantlarını ziyaret eden Uraloğlu, ayrıca ASELSAN'ın, Baykar'ın, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin, ASSAN Group'un ve CANiK'in de aralarında olduğu savunma sanayi firmalarının stantlarını ziyaret ederek, ürettikleri ürünler hakkında bilgi aldı.


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