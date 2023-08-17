Dolar
27.10
Euro
29.44
Altın
1,885.55
ETH/USDT
1,742.20
BTC/USDT
27,980.00
BIST 100
7,764.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor’un transfer görüşmelerinde bulunduğu Rayyan Baniya, Trabzon Havalimanı’na açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: KonyaRay Projesinin 1. etabında hat sayısını 4'e çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KonyaRay Projesinin 1. etabı olan 17,4 kilometrelik Konya Gar ile Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek, toplam hat sayısını 4'e çıkaracaklarını bildirdi.

Savaş Güler  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: KonyaRay Projesinin 1. etabında hat sayısını 4'e çıkaracağız

Konya

Uraloğlu, Konya Çevre Yolu şantiyesindeki çalışmaları inceledi.

Ardından KonyaRay Banliyö Hattı çalışmalarını da inceleyen Uraloğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Uraloğlu, projenin 45,9 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Projenin, üç ayrı etap halinde inşa edileceğini aktaran Uraloğlu, "Projenin 1. etabı olan 17,4 kilometrelik Konya Gar–Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek, toplam hat sayısını 4'e çıkaracağız. İki hattan YHT, iki hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 13 peronun bulunduğu banliyö sistemi, sanayi bölgesine de hizmet edecek." diye konuştu.

Uraloğlu, projeyle havaalanından şehir merkezine ve YHT garına bağlantı sağlayacaklarını ifade etti.

Kente yapılması planlanan metroyla ilgili de bilgi veren Uraloğlu, kredi görüşmelerinin sonlanmak üzere olduğunu, yıl içinde kazmayı vuracaklarını dile getirdi.

Programa, AK Parti Konya milletvekilleri, Vali Vahdettin Özkan, Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü
Şehit polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Kocaeli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: KonyaRay Projesinin 1. etabında hat sayısını 4'e çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: KonyaRay Projesinin 1. etabında hat sayısını 4'e çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Ülkemizi Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 8'inci YHT işletmecisi konumuna yükselttik

Şırnak'ta görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polisin cenazesi Konya'da defnedildi

Kurumaya yüz tutmuş ağaçları iki yıldır yeniden yeşertiyor

Kurumaya yüz tutmuş ağaçları iki yıldır yeniden yeşertiyor
Kaldırımda yürürken binadan düşen beton parçalarıyla yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

Kaldırımda yürürken binadan düşen beton parçalarıyla yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor
Deprem bölgesine yardım taşıyan tren sayısı 170'e ulaştı

Deprem bölgesine yardım taşıyan tren sayısı 170'e ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet