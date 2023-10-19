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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, BTK Akademi'yi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndaki (BTK) BTK Akademi'yi ziyaret etti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, BTK Akademi'yi ziyaret etti

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi'nin 2020'de halkın hizmetine açıldığını anımsatarak, akademinin bilgi teknolojileri alanında ülkenin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Akademi'nin, "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında, bilim ve teknolojide arzu edilen atılım hamlesinin sağlanabilmesi için ihtiyaçlara uygun ve güncel eğitim yöntemleriyle hizmet verdiğini bildiren Uraloğlu, "Bu anlamda yaptığımız çalışmaları hızlandırarak ve güçlendirerek ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, BTK Akademi'nin bilimsel, teknolojik, sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışıyla Türkiye'ye ve sektöre katkı sağladığını vurgulayarak, akademinin, alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olduğuna işaret etti.

BTK Akademi bünyesindeki eğitimlere de değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"BTK Akademi çevrim içi eğitim portalında, 'Yazılım Dünyası', 'K12 Dünyası', 'Sistem Dünyası', 'İşletme Dünyası', 'Kişisel Gelişim Dünyası', 'Tasarım Dünyası', 'Güvenli İnternet Dünyası ve Regülasyon Dünyası' olmak üzere 9 ana kategori altında 234 konu başlığında, toplam 125 bin 611 dakika çevrim içi eğitim yer alıyor. BTK eğitim portalında kayıtlı 1 milyon 848 bin 837 kullanıcı bulunuyor. Portalımızın haftalık görüntülenme sayısı 700 bine yaklaştı. Her hafta portalımıza yaklaşık 10 bin yeni kullanıcı dahil oluyor. Bakanlık olarak her alanda olduğu gibi bilişim, teknoloji ve inovasyon alanlarında da gençlerimizin gelişimini önceliyoruz. BTK Akademi'de sunduğumuz eğitimlerle gençlerimizin, bilgi ve birikim düzeylerini artırmalarına katkı sağlıyor, dijital okuryazarlık ve siber güvenlik alanlarında farkındalıklarını artırarak, bilgi toplumu olma yolundaki hedeflerimize gerçekçi yaklaşımlarla ilerliyoruz."

"Siber güvenlik konusunda toplumu bilinçlendiriyoruz"

Uraloğlu, BTK Akademi eğitimlerine katılanların eğitim sürecinin sonunda sertifika almaya hak kazandıklarını belirterek, yerel ve küresel çapta çalışan firmalarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlediklerini bildirdi.

Akademide sundukları eğitimler ve kariyer fırsatlarıyla istihdamı desteklediklerine dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Akademi bünyemizde kamu ve özel kurumların yanı sıra talep eden herkese siber güvenlik eğitimleri vererek, siber güvenlik konusunda toplumumuzun bilinçlenmesini sağlıyoruz. Düzenlenen eğitimlerin, istihdamın artırılması ve siber vatanın koruyucularının yetiştirilmesi adına önemli olduğunu düşünüyorum."

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