Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Atatürk Havalimanından son uçuş 6 Nisan'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "6 Nisan saat 02.00'da Atatürk Havalimanında son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'da ise İstanbul Havalimanında uçuşlar kademeli olarak artacaktır." dedi.
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattına ilişkin, "Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Amacımız 2020 başında bu hattı hizmete vermek." dedi.
Turhan, "İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak. 6 Nisan saat 02.00'da Atatürk Havalimanında son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'da ise İstanbul Havalimanında uçuşlar kademeli olarak artacaktır." diye konuştu.
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