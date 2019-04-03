Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.32
Dolar
5.62
BIST 100
94,414.34
Altın
1,292.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Atatürk Havalimanından son uçuş 6 Nisan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "6 Nisan saat 02.00'da Atatürk Havalimanında son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'da ise İstanbul Havalimanında uçuşlar kademeli olarak artacaktır." dedi.

Uğur Aslanhan   | 03.04.2019
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Atatürk Havalimanından son uçuş 6 Nisan'da

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattına ilişkin, "Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Amacımız 2020 başında bu hattı hizmete vermek." dedi.

Turhan, "İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak. 6 Nisan saat 02.00'da Atatürk Havalimanında son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'da ise İstanbul Havalimanında uçuşlar kademeli olarak artacaktır." diye konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuya hizmet verdi

THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuya hizmet verdi

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

'İstanbul Havalimanı olağanüstü bir proje'

'Devlete her yıl 822 milyon avro arazi kullanım kirası ödeyecek'

'Devlete her yıl 822 milyon avro arazi kullanım kirası ödeyecek'

'İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye ekmek kapısı olacak'

'İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye ekmek kapısı olacak'
Türk sivil havacılığının ilk göz ağrısı: Atatürk Havalimanı

Türk sivil havacılığının ilk göz ağrısı: Atatürk Havalimanı