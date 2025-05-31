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Ekonomi

TÜRKSAT'tan Suriye'ye işbirliği ziyareti

TÜRKSAT heyeti, Suriye ile uydu haberleşmesi, afet iletişimi ve kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi alanlarında potansiyel işbirliği olanaklarını ele almak üzere Şam'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Serhat Tutak  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
TÜRKSAT'tan Suriye'ye işbirliği ziyareti

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay başkanlığındaki heyet, Şam'da temaslarda bulundu.

Ziyarette Atalay'a, TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, e-Devlet Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koca, İş Geliştirme ve Satış Direktörü Ömer Şamil Açba ile Yayıncılık ve Servisler İş Geliştirme ve Satış Müdürü Akif Yüksel eşlik etti.

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Heyet, Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa, Acil ve Afet Bakan Yardımcısı Hussam Hallak ile ayrı ayrı görüştü.

Temaslar kapsamında, Suriye ile uydu haberleşmesi, afet iletişimi ve kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi alanlarında potansiyel işbirliği olanakları ele alındı.

Görüşmelerde, TÜRKSAT​​​​​​​'ın uydu haberleşme çözümleri, teleport altyapısı ve e-Devlet Kapısı sistem mimarisi gibi kamu hizmetlerinin dijitalleşmesine yönelik deneyimi hakkında kapsamlı bilgi paylaşıldı.

Ayrıca Suriye'nin kırsal bölgelerinde iletişim altyapısının iyileştirilmesi, televizyon yayıncılığı ve veri aktarımı, afet durumlarında sürdürülebilir iletişim olanaklarının sağlanması ile e-devlet uygulamalarının geliştirilmesine yönelik ortak projeler ele alındı.

Görüşmelerde işbirliği alanlarının somut projelerle geliştirilmesi amacıyla teknik düzeyde temasların devam ettirilmesinde mutabık kalındı.

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