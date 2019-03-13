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Dünya

İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen yoğun hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 13.03.2019
İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

İdlib

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yapılan yoğun hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.

Dün akşam başlayan hava saldırıları gün boyu devam etti. İdlib'in kent merkezi, Han Şeyhun ve Serakib ilçeleri ile El Huveyn, Um Celal köylerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenlendi.

Sivil savunma kaynaklarına göre, hava saldırılarında 3 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesaplarında "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenliyor." bilgisini paylaştı.

Söz konusu uçaklar, sabah Serakib ilçesi kırsalında bulunan bir çadır kenti vurmuş, 2 sivil ölmüş, 19 sivil yaralanmıştı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi Mutabakatı'nı ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 129 sivil hayatını kaybetti, 395'ten fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi Mutabakatı'na rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor.

Astana Anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi Mutabakatı'nın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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