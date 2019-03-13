Hawaii'de 5,5 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Volcano
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Kilauea'nın 12 kilometre güneydoğusu olan 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.