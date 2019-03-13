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Dünya

Hawaii'de 5,5 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Öz Gözellik   | 13.03.2019
Hawaii'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Volcano

ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Kilauea'nın 12 kilometre güneydoğusu olan 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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