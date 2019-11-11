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Ekonomi

TÜRKPATENT'e 14 personel alınacak

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 14 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Mustafa Çalkaya   | 11.11.2019
TÜRKPATENT'e 14 personel alınacak

Ankara

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 14 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜRKPATENT'te sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrosuna 14 personel alınacak.

Başvurular, bugünden itibaren 15 gün içinde kurumun "www.turkpatent.gov.tr" internet sitesinden yapılabilecek.

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