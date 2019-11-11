TÜRKPATENT'e 14 personel alınacak
Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 14 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edilecek.
Ankara
Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 14 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜRKPATENT'te sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrosuna 14 personel alınacak.
Başvurular, bugünden itibaren 15 gün içinde kurumun "www.turkpatent.gov.tr" internet sitesinden yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.