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Ekonomi

Türkiye'nin sürdürebilir turizmdeki başarısı COP28'de anlatılacak

Türkiye'nin sürdürülebilir turizm alanında yaptığı öncü çalışmalar, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) sunulacak.

Ayşe Yıldız  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Türkiye'nin sürdürebilir turizmdeki başarısı COP28'de anlatılacak

Antalya

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile sözleşme yaparak, dünyada öncü ilk çalışmayı gerçekleştiren Türkiye'de, Sürdürülebilir Turizm Sertifika Programı uygulanıyor.

Bu kapsamda ülke genelinde ilk aşamadaki kriterleri tamamlayan tesis sayısı 7 bini geçti. Binin üzerinde otel de tüm kriterleri yerine getirerek sürdürülebilir turizm sertifikası aldı.

Türkiye'nin sürdürülebilir turizm için sertifika programı kapsamında yaptığı çalışmalar GSTC tarafından dünyada örnek gösteriliyor.

Bu kapsamda, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisünoğlu, Ajansın Basın Sözcüsü Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı ve GSTC Başkanvekili Ram Kumar, COP28'de Türkiye'nin sürdürülebilir turizmini anlatacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden konferans çerçevesinde 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek panelde, Türk turizminin sürdürülebilirlik alandaki başarısı ele alınacak.

Küresel iklim değişikliğine karşı tedbir alarak sürdürülebilir turizmi uygulayan Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarının dünyaya model olması bekleniyor.

"Türkiye'nin bu onurunu taçlandıracağız"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı da olan Kavaloğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin GSTC ile Sürdürülebilir Turizm Programı anlaşması yaparak, küresel iklim değişikliğine karşı turizmde de tedbirler aldığını söyledi.

Turizmde çevreye olan duyarlılık ve sistemin sürdürülebilirliği konusunda dünyaya öncü olduklarını ifade eden Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir turizm için GSTC ile dünyada anlaşma yapan ilk ülke Türkiye oldu. Şu ana kadar binin üzerinde otel tüm kriterleri yerine getirerek sertifika aldı ve ülkemiz bu alanda büyük başarı yakaladı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın imzaladığı bu anlaşma ile Türkiye, Sürdürebilir Turizm Programına dahil oldu. Bunu turizmde yapan ilk ülke olmamız önemliydi. COP28'de akademisyenlerimizle birlikte TGA olarak yaptığımız başarılı operasyonu anlatma fırsatımız olacak. Türkiye'nin bu onurunu taçlandıracağız."

Konaklama tesislerinin yanı sıra tüm turizm paydaşlarının bu programı benimsemesini temenni eden Kavaloğlu, "Sürdürülebilirlik çok önemli bir konu. Turizme hizmet veren tüm acentelerin, restoranların bu alanda faaliyet gösteren herkeste bu bilincin oluşmasını bekliyoruz. Ülkemize gelecek turistlerin birinci tercih nedenleri olacaktır. Türkiye'nin bu başarısı, pazarlamada etkin kullanılabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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