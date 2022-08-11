Dolar
17.95
Euro
18.55
Altın
1,795.02
ETH/USDT
1,929.90
BTC/USDT
24,729.00
BIST 100
2,863.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'nin kredi risk primi 3 ayın en düşüğüne geriledi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), dün ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından gelişen ülke risk primlerindeki aşağı yönlü harekete paralel düşüşünü sürdürerek 664 baz puana indi.

Murat Aslan   | 11.08.2022
Türkiye'nin kredi risk primi 3 ayın en düşüğüne geriledi

İstanbul

Dün, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olurken, dünya genelinde özellikle gelişen ülke risk primlerinin düşüş eğilimi hızlandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılbaşından bu yana güçlü seyreden enflasyonla mücadelede attığı ve atacağı adımlara ilişkin beklentiler yatırımcı kararları üzerinde etkili oluyor.

Son dönemde ülkede güçlenen resesyon endişeleri, Fed'in politika alanını daraltacağı ve ultra şahin duruşundan vazgeçmek zorunda kalacağına yönelik beklentileri öne çıkarttı. Son açıklanan verilere göre ABD'de enflasyonun 41 yılın zirvesinden geri gelmesi de söz konusu beklentileri güçlendirdi.

Emtia fiyatlarındaki gerileme ve azalan jeopolitik riskler de CDS'lerdeki düşüşte etkili olmaya devam ediyor.

Risk iştahı gelişen ülkeler için artmaya devam ediyor

Dünkü veri sonrası dünya genelinde artan risk iştahıyla gelişen ülke risk primleri gerilemesini sürdürdü.

Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, 9 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 664 baz puana, Brezilya'nın 5 yıllık CDS değeri 250 baz puana, Meksika'nın 5 yıllık CDS değeri 140 baz puana ve Güney Afrika'nın 5 yıllık CDS değeri 238 baz puana düştü.

14 Temmuz'da 898,33 baz puan seviyesine kadar çıkan Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, özellikle 27 Temmuz'daki Fed'in faiz kararının ardından düşüş eğilimine girmişti.

Brezilya'nın 5 yıllık CDS değeri 26 Temmuz'da 299, Meksika'nın 176 ve Güney Afrika'nın 352 baz puan seviyesinde bulunuyordu.

Analistler, artan küresel risk iştahı ile gelişmekte olan ülke varlıklarına ilginin artmasının yanı sıra Türkiye özelinde tahıl koridorunun açılması ve Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere dair gelişmelerin de risk primini azaltan faktörlerden olduğuna kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Emniyet istihbarat, Azez'de bir teröristi canlı bomba yeleğiyle yakaladı
İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist İstanbul'da yakalandı

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 516 milyar lira oldu

Türkiye'nin kredi risk primi 3 ayın en düşüğüne geriledi

Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa günü rekorla tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet