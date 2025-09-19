Dolar
41.38
Euro
48.70
Altın
3,660.03
ETH/USDT
4,518.20
BTC/USDT
116,412.00
BIST 100
11,242.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Ekonomi

Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek

Bakan Uraloğlu, hava araçlarının kötü hava şartlarında dahi piste inmesini kolaylaştıran aletli iniş sistemi (ILS) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgileri sağlayan DVOR/DME sisteminin, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildiğini bildirdi.

Serhat Tutak  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava araçlarının kötü hava şartlarında dahi piste inmesini kolaylaştıran aletli iniş sistemi (ILS) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgileri sağlayan DVOR/DME sisteminin, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildiğini bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanına sağlanan teknik destek kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatlara ilişkin bilgi verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce hazırlanan sevkiyat planı çerçevesinde, hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlayan sistemlerin Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını, altyapı kurulumunun ardından teknik montajın başlayacağını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Hava araçlarının piste inişini kolaylaştıran ILS cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sistemi, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildi. Cihazlar, pilotların olumsuz hava şartlarında dahi piste güvenli ve doğru bir açıyla yaklaşmalarına imkan tanıyor. Sistemlerin kurulumu ve ayarlarının tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki hava trafiği daha emniyetli hale gelecek."

"ASELSAN inşaat çalışmalarına başladı"

Uraloğlu, Şam Havalimanı'na ayrıca birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ve yaklaşma kontrol sistemi (APP) kurulacağı bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Bu sistemler, uçakların havada izlenmesini sağlayarak hem kule hem de hava trafik kontrol merkezlerinin daha sağlıklı veriyle çalışmasını mümkün kılıyor. Radar ve kontrol sistemi kurulumunu üstlenen ASELSAN da inşaat çalışmalarına başladı. ASELSAN tarafından üretimi tamamlanan radar sistemlerine ait parçalar da önümüzdeki hafta sevk edilmeye başlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Gaziler Günü" paylaşımı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 792 kişi yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi

Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek

BTK Akademi kullanıcılara 10 yeni eğitim sundu

Türkiye ile Japonya demir yolu alanında işbirliğine gidiyor

Türkiye ile Japonya demir yolu alanında işbirliğine gidiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye ve İspanya, Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye ve İspanya, Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu
Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası çizildi

Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası çizildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet