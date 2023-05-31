Dolar
20.71
Euro
22.13
Altın
1,961.65
ETH/USDT
1,868.00
BTC/USDT
27,104.00
BIST 100
4,969.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'den 4 ayda yaklaşık 3,9 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi

Türkiye'den yılın ocak-nisan döneminde 20 ülkeye 3 milyon 880 bin 628 dolarlık hamsi satıldı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Türkiye'den 4 ayda yaklaşık 3,9 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkeden yılın ilk 4 ayında 656 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 3 milyon 880 bin 628 dolar gelir elde edildiğini belirten Gürdoğan, hamsi ihracatının, 703 ton karşılığı 3 milyon 701 bin 436 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 7 azaldığını, değer bazında ise yüzde 5 arttığını ifade etti.

Gürdoğan, hamsi satılan 20 ülke arasında Fransa'nın ilk sırada yer aldığını dile getirerek, "Ülkemizden bu dönem Fransa'ya 1 milyon 475 bin 294 dolarlık, Belçika'ya 968 bin 258 dolarlık ve ABD'ye de 413 bin 635 dolarlık hamsi ihraç edildi." dedi.

Hamsi ihracatındaki ülke çeşitliliğine dikkati çeken Gürdoğan, İsveç, Irak, Lübnan, Malezya ve Somali'ye de bu dönemde hamsi satıldığını bildirdi.

Gürdoğan, Trabzon'dan ise 4 aylık dönemde Almanya, İsveç ve Kanada'ya toplam 137 bin 419 dolarlık hamsi gönderildiğini söyledi.

Bu sezon hamsinin küçük boyda olması nedeniyle yeterli avlanma yapılmadığını, tüm ürünlerde olduğu gibi hamside de sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu belirten Gürdoğan, "Yeterli ve sürdürülebilir hamsi avcılığı için bir sezon hamsi avlanma yasağı getirilmesi halinde hamsi daha büyük boya ulaşacaktır. Hamsinin daha büyük boya ulaşmasıyla kaliteli ürün ve dolayısıyla işlenmiş ürün elde edileceği için bu durum ihracata da olumlu yansıyacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti
Yurt dışında yaşayan Türklerin ana vatana yolculukları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almıştır
Ayancık'ta selzedeler yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladı
Muş'ta aileler HDP önündeki eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktı

Benzer haberler

Türkiye'den 4 ayda yaklaşık 3,9 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi

Türkiye'den 4 ayda yaklaşık 3,9 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi

Trafik kazasının yarattığı travmayı resim yaparak atlatmaya çalışıyor

Doğu Karadeniz'den 4 ayda 28,5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

Sanatçı Sinan Akçıl Trabzon'da konser verdi

Sanatçı Sinan Akçıl Trabzon'da konser verdi
KTÜ'de "Ben Tarama Kampanyası" ile kanserde erken teşhisin önemi anlatılacak

KTÜ'de "Ben Tarama Kampanyası" ile kanserde erken teşhisin önemi anlatılacak
Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'da sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet