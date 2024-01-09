Dolar
29.94
Euro
32.79
Altın
2,035.22
ETH/USDT
2,288.50
BTC/USDT
46,557.00
BIST 100
7,799.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos için Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde imza töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Türkiye'den 2023'te 408 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

Türkiye, üretiminde lider olduğu kuru kayısıyı geçen yıl ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Rusya'nın da bulunduğu 115 ülkeye ihraç etti.

Volkan Kaşik  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Türkiye'den 2023'te 408 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

Malatya

Türkiye, üretiminde lider olduğu kuru kayısıdan 2023'te, 70 bin 869 ton ihracata karşılık 408 milyon 74 bin dolar gelir elde etti.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli ürün olan Malatya kayısısı, ülke ekonomisine sağladığı dövizle hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

Üretiminde ve ihracatında lider olduğu kuru kayısıyı geçen yıl 115 ülkeye gönderen Türkiye, dünya kuru kayısı ihracatında da adından söz ettiriyor.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Rusya, İsrail, İtalya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 115 ülkeye 70 bin 869 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek 408 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

Önceki yıl ise 76 bin 36 tonluk ihracattan 400 milyon 740 bin dolarlık döviz girdisi sağlayan kayısı, geçen yıl önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9 daha az ürün gönderilmesine karşılık gelirini ise yaklaşık yüzde 2 artırmış oldu.

Sektör yeni yıldan umutlu

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Erhan Almendi, AA muhabirine, depreme rağmen ihracatın tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

İhracatlarının sürekli arttığını anlatan Almendi, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 70 bin 869 ton kuru kayısı satışına karşılık 408 milyon dolarlık gelir elde ettik. Bu güzel bir rakam. Geçen yıla göre artış söz konusu. Depremden sonra toparlanmaya başladık, şu an tüm işletmelerimizin hepsi çalışıyor. 2024 yılını daha güzel rakamlarla kapatmayı niyetindeyiz. Biraz işçi sıkıntılarımız var. Bunu da giderirsek 2024'te kayısıdan daha güzel gelirler elde etmek istiyoruz."

Almendi, sadece bu yılın aralık ayında ise 7 bin 27 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 40 milyon 821 bin dolar gelir elde edildiğini, bu rakamları 2024'te daha yukarılara çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı bir yılda yüzde 137 arttı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, valilere seslendi: Ziyaret ettiğiniz bir eve sadece siz değil devletimiz gitmiş oluyor
Tekirdağ'da kar etkili oluyor
Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
Turizm sektörü 2024'e yarıyıl tatili rezervasyonlarıyla hızlı başladı

Benzer haberler

Türkiye'den 2023'te 408 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

Türkiye'den 2023'te 408 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

Serbest bölgelerden ihracat geçen yıl yüzde 10,7 arttı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründen 7 milyar 983 milyar dolarlık ihracat

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Türkiye 2023'te 2 milyar 752 milyon dolarlık halı sattı

Türkiye 2023'te 2 milyar 752 milyon dolarlık halı sattı
Arapgir'de yetiştirilen üzümler mayısa kadar sofraları süslüyor

Arapgir'de yetiştirilen üzümler mayısa kadar sofraları süslüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet