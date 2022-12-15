Dolar
18.65
Euro
19.83
Altın
1,779.30
ETH/USDT
1,288.00
BTC/USDT
17,656.00
BIST 100
5,236.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Türkiye'de kasımda 117 bin 806 konut satıldı

Türkiye genelinde kasımda 117 bin 806 konut satışı gerçekleştirildi. Kasımda satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 14,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,1 düştü.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 15.12.2022
Türkiye'de kasımda 117 bin 806 konut satıldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu.

Kasımda satılan konut sayısı, ekime göre de yüzde 14,8 düşüş gösterdi. Ekimde 102 bin 660 konut satılmıştı.

Satış sayıları bakımından İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip il oldu.

Bu ili, 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 payla Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 payla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 34 konutla Hakkari, 47 konutla Ardahan ve 58 konutla Bayburt oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83'e geriledi.

Buna göre, Türkiye'de kasımda 117 bin 806 konut satıldı. Konut satışları ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 1 milyon 277 bin 659 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde yabancılara satılan konut sayısı ise 6 bin 83 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 17,4 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konutla Antalya aldı. Bu ili sırasıyla 1733 konut satışıyla İstanbul ve 567 konut satışıyla Mersin izledi.

Kasımda Rusya vatandaşları Türkiye'den 2 bin 575 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 510 konutla İran, 331 konutla Irak ve 277 konut ile Ukrayna vatandaşları takip etti.

Ocak-kasımda ise yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 61 bin 104 oldu.

İpotekli konut satışları azaldı

Kasımda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,7 azalarak 16 bin 655'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 oldu. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 258 bin 524 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda ipotekli satışların 5 bin 133'ü, ocak-kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 70 bin 170'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 azalarak 101 bin 151 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,9 oldu. Ocak-kasımda gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artışla 1 milyon 19 bin 135'e çıktı.

İlk el konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 37 bin 380'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,7 olarak hesaplandı. İlk el konut satışları ocak-kasımda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalışla 382 bin 190'a geriledi.

İkinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 azalış göstererek 80 bin 426'ya indi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,3 oldu. İkinci el konut satışları ocak-kasımda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 895 bin 469'a yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası kararını kısmen bozdu
Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan PKK'lı teröriste cezaevindeki faaliyetlerinden dava
Göçmen kaçakçılarının hava muhalefeti nedeniyle yarım kalan eylemine beraat Yargıtaydan döndü
Fatih'in kelamcı, matematikçi, astronom ve dilbilimci müderrisi: Ali Kuşçu
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 31. yılı

Benzer haberler

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 7,4 arttı

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 7,4 arttı

Türkiye'de kasımda 117 bin 806 konut satıldı

Toplanan inek sütü miktarı ekimde aylık bazda yüzde 3,4 azaldı

Tavuk eti üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 2,3 arttı

Tavuk eti üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 2,3 arttı
Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 9,5 arttı

Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 9,5 arttı
Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 124,8 arttı

Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 124,8 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet