Euro
10.38
Dolar
8.55
BIST 100
1,453.51
Altın
1,866.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grubunda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Türkiye'de gelir dağılımı rakamları açıklandı

Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,2 puan artışla yüzde 47,5'e yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,3 puan azalarak yüzde 5,9'a geriledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 15.06.2021
Türkiye'de gelir dağılımı rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Hane halkı kullanılabilir gelirinin, hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hane halkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilen "eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine" göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2020'de bir önceki seneye kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 47,5'e çıktı.

En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,3 puan azalarak yüzde 5,9'a düştü.

Toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranı 7,4'den 8'e yükseldi.

Gini katsayısı yükseldi

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,015 puan artışla 0,410 olarak tahmin edildi.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanması başladı
Bodrum'da Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanede yoğunluğa neden oldu
Fransa'da son 24 saatte 689 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Türkiye'de gelir dağılımı rakamları açıklandı

Türkiye'de gelir dağılımı rakamları açıklandı

Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 17,1 arttı

Türkiye'de mayısta 59 bin 166 konut satıldı

Sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 66 arttı

Sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 66 arttı
Avrupa'da organize siber saldırıların sayısı 2020'de iki kattan fazla arttı

Avrupa'da organize siber saldırıların sayısı 2020'de iki kattan fazla arttı
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı