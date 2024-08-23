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Ekonomi

Türkiye'de gelecek yıl 356 fuar düzenlenecek

Türkiye genelinde gelecek yıl 111'i uluslararası olmak üzere 356 fuar organize edilecek.

Seda Tolmaç  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Türkiye'de gelecek yıl 356 fuar düzenlenecek

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2025 Yılı Fuar Takvimi'ni yayınladı.

Buna göre, TOBB tarafından gelecek yıl 111'i uluslararası olmak üzere 356 fuarın yapılmasına izin verildi.

Gelecek yıl en yoğun fuar programı, 62 etkinlikle ekim ayında gerçekleştirilecek. Ekim ayını 51 fuarla kasım, 45 fuarla nisan ve 41 fuarla mayıs ayları izleyecek.

İllere göre en çok fuar, 201 organizasyonla İstanbul'da yapılacak.

İstanbul'u 31 fuarla İzmir, 26 fuarla Antalya, 21 fuarla Ankara, 12 fuarla Adana ve 10 fuarla Bursa takip edecek.

Söz konusu dönemde eğitim sektöründe 39 fuar düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe 36, gıda sektöründe 24, mobilya sektöründe 11, ısıtma, soğutma, havalandırma sektöründe de 10 fuar organize edilecek.


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