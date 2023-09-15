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Ekonomi

Türkiye'de ağustosta 122 bin 91 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu.

Seda Tolmaç  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Türkiye'de ağustosta 122 bin 91 konut satıldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 gerileyerek 122 bin 91'e düştü.

Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.

Ağustosta konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 satış ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin olarak belirlendi.

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