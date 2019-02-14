'Türkiye yabancı sermaye için yeniden cazibe merkezi'

ASKON Genel Başkanı Aydın, Türkiye'ye 12 milyar dolara yakın doğrudan yabancı sermaye girişinin olduğunu, bunun da Türkiye'nin tekrardan yabancı sermaye için cazibe merkezi olmaya başladığını gösterdiğini belirtti.

İZMİR

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'ye 12 milyar dolara yakın doğrudan yabancı sermaye girişinin olduğunu, bunun da Türkiye'nin tekrardan yabancı sermaye için cazibe merkezi olmaya başladığını gösterdiğini belirtti.

Aydın, ASKON tarafından ilki İzmir'de bir otelde düzenlenen "Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ASKON Aylık Ekonomi Raporu'nu her ay bir şubelerinde açıklayacaklarını belirtti.

Geçen yılın, küresel görünüm anlamında dünya ekonomisinin daralma dönemi olduğunu belirten Aydın, ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler ve tedirginliklerin ülkelerin içe kapanmasına neden olduğunu ifade etti.

Aydın, bu gerginliklerin ülke ekonomilerinin büyüme perspektiflerini yeniden revize etmelerine yol açtığını, bu kapsamda Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşların da dünya ekonomisiyle ilgili beklentilerini sürekli yenilemek zorunda kaldığını söyledi.

2019 yılında küresel çaplı küçülmenin devam etmesinin öngörüldüğünü aktaran Aydın, "Avro Bölgesi'nin önümüzdeki dönemde küçülecek olması Türkiye'nin dış ticaret yapısının çeşitlendirilmesinin ne denli önemli olduğunu da ortaya koymaktadır. Türkiye Avrupa'ya ihracatını artırmaya devam etmeli ancak Afrika, Asya, Uzak Doğu ve Latin Amerika bölgelerinde hızlı bir şekilde ticaretini geliştirmeyi başarmalıdır." dedi.

Enflasyonla mücadele yılı

Aydın, Türkiye'ye 2018 yılı içerisindeki sıkıntılara rağmen 12 milyar dolara yakın doğrudan yabancı sermaye girişinin olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Burada bahsedilen sıcak para değil, doğrudan yatırımdır. Yani ülkemize gelen başta sanayi yatırımları olmak üzere iş dünyasına yapılan doğrudan yatırımlardır. Bu rakam şunu ifade etmektedir, Türkiye tekrardan yabancı sermaye için cazibe merkezi olmaya başlamıştır.

Biz 2019 yılını enflasyonla mücadele yılı ilan ettik. Enflasyonla daha etkin bir mücadele sadece hükümetin değil, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının da gayreti ile olacaktır. Yeni Ekonomi Programı'nda da öngörüldüğü gibi 2019'da enflasyonun yüzde 15 seviyelerine kadar gerileyeceğine inancımız tamdır."

İzmir'in rakamlarını da değerlendiren Aydın, en fazla ihracat yapan dördüncü il olan İzmir'in geçen yıl yaklaşık 1 milyar 120 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğine işaret etti.

"Ekonomi, stres testlerini geçti"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise Türkiye'nin yaşanan her türlü provokasyon ve saldırıya rağmen ekonomik anlamda ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ekonominin yaşanan bütün stres testlerini geçtiğini aktaran Zeybekci, Türkiye ekonomisinin derinlik kazandığına dikkati çekti.

Bazı çevrelerin 31 Mart yerel seçimleri sonrası felaket senaryolarını piyasaya sürdüğünü dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu:

"Ne dersen de seçim sırasında bazı bütçe disiplinlerinde, cari açık ve bütçe açığında istediğin etkinliği sağlayamazsın, dilediğin kadar kuralları uygulayamazsın. Hükümetimizi maliye ve para politikaları anlamında tebrik ediyorum, sıkılık ve sağlamlıkla duruyorlar, çok da başarılılar ama 31 Mart'tan sonra bu çok daha fazla artacak, kamu borçlanma ihtiyacı düşecek. Diğer taraftan da kamu bütçe gelirleri tarafında da artı yönde gelişme olacak.

Böyle bir durumda spekülatif amaçlı kullanılan döviz rahatlar, faiz rahatlar, tarım da çok önemli bir afet olmaz ise toplam tarımsal üretimde çok önemli bir artışı göreceğiz. Bu artış ithalatımızla ilgili talebi düşürecek. Bu düşüklük dövize olan talepte düşüşe sebep olacak, kurda baskı yaratacak, fiyatlar aşağı yönelecek, enflasyonda, faizlerde düşme gibi rahatlamayı biz nisandan sonra haziran temmuz gibi göreceğiz. Eylül gibi ise hareketlenme yönünde çok net sonuçlar göreceğiz. Onun için 2019 büyümesinin ben tahminlerimin 1 puan daha üzerinde geleceğini, beklentilerden daha iyi olacağını öngörüyorum."

Muhabir: Eşber Ayaydın