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Ekonomi

Türkiye uluslararası alanda denizciliğe yön vermeyi sürdürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,"Deniz trafiği güvenliği, teknolojik altyapı ve uluslararası işbirlikleri konusunda yürüttüğümüz projelerle, Türkiye'nin dünya denizciliğindeki liderliğini daha da güçlendireceğiz." dedi.

Mustafa Çalkaya, Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Türkiye uluslararası alanda denizciliğe yön vermeyi sürdürüyor

Ankara

Uraloğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatının (IALA) Singapur'da düzenlenen genel kurul toplantısı sırasındaki seçimle teşkilatın yürütme organı IALA Konseyine yeniden seçildiğini söyledi.

Türkiye'nin 2006'dan bu yana kesintisiz üyesi olduğu konseydeki yerini koruduğuna işaret eden Uraloğlu, "Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu IALA'daki rolü ve konsey üyeliğine tekrar seçilmesi ülkemizin seyir emniyetine verdiği önemin ve bu anlamda ülkemize duyulan güvenin göstergesidir. Denizcilikteki uzmanlığımız ve tecrübemizle ülkemiz küresel karar mekanizmalarında güçlü bir aktör olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye, 1958'den bu yana IALA'da etkin rol oynuyor

Uraloğlu, Türkiye'nin 1958'den bu yana IALA üyesi olduğunu anımsatarak, "Teşkilat, Deniz Seyir Yardımcıları (AtoN) ve Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) alanındaki yüksek uzmanlığıyla uluslararası alanda kabul görmektedir. Bu uzmanlık, 2014-2018 yılları arasında VTS Komitesine liderlik etmesini de sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, 2012'de IALA'nın konsey toplantısına ve aynı yıl arka arkaya bir VTS komite toplantısına ve sempozyuma ev sahipliği yaparak organizasyon içindeki aktif rolünü pekiştirdiğine işaret eden Uraloğlu, 2019 yılının mart ayında İstanbul'da düzenlenen "3. Hazırlık Diplomatik Konferansı"na ev sahipliği yaparak uluslararası denizcilik politikalarının şekillenmesine katkıda bulunduklarını anlattı.

Türkiye'nin küresel denizcilik politikalarındaki gücü artıyor

Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilikte uluslararası standartların belirlenmesi açısından aktif bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Denizcilik alanında edindiğimiz tecrübe ve sahip olduğumuz teknolojiyle küresel politikalarda söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Deniz trafiği güvenliği, teknolojik altyapı ve uluslararası işbirlikleri konusunda yürüttüğümüz projelerle, Türkiye'nin dünya denizciliğindeki liderliğini daha da güçlendireceğiz."

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