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Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72 yaşında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birliğin 72. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 72 yıl sonra aynı ruh ve heyecanla, 'güçlü Türkiye' ve 'güçlü ekonomi' için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Enes Duran  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72 yaşında

Ankara

Hisarcıklıoğlu, birliğin 72. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Birliğin kurucularını ve emeği geçenleri saygı ve minnetle yad ettiklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, 15 Mart 1950'de kuruluş kanunu yürürlüğe giren, 6 Şubat 1952'de ilk genel kurulunu yapan TOBB'un, 7 Şubat 1952'de organ seçimlerini tamamlayarak fiilen hayata geçtiğini hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un ilk yöneticilerine ilişkin de bilgi verdiği mesajında, "İlk toplantısını yapan TOBB yönetim kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Üzeyir Avunduk, Başkan Vekilliğine Şükrü Kerimzade ve Muhasip Üyeliğe Vehbi Koç seçildi. Dünden bugüne emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 72 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, 'güçlü Türkiye' ve 'güçlü ekonomi' için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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