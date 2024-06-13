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Ekonomi

Türkiye ile İspanya'dan enerji dönüşümünde işbirliği

Türkiye ile İspanya arasında imzalanan Enerji Dönüşümü Mutabakat Zaptı'yla iki ülkenin enerji alanındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri için ortak bir zemin oluşturulması amaçlanıyor.

Firdevs Yüksel  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Türkiye ile İspanya'dan enerji dönüşümünde işbirliği

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053’te sera gazı emisyonlarını sıfırlama hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımları yoğunlaştıran Türkiye, uluslararası alanda da yeşil enerjiye geçiş sürecinde işbirliklerini arttırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Zorluklar Bakanı Teresa Ribera Rodríguez arasında Enerji Dönüşümü Mutabakat Zaptı imzalandı.

Açıklamaya göre, iki ülkenin enerji alanındaki işbirliğini daha da güçlendirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri için ortak bir zemin oluşturmayı amaçlayan anlaşma, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, karbon emisyon ticareti, enerji depolama, hidrojen teknolojileri ve kritik mineraller gibi enerji dönüşümünün önemli alanlarını kapsıyor.

Bu kapsamda, kamu kurumları ve özel sektör arasında ortak projelerin geliştirilecek, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.

Ayrıca kapasite geliştirme girişimleri ve ortak çalışma grupları oluşturulacak. Bunun yanı sıra iki ülke arasında enerji politikaları, düzenlemeler ve standartlar konusunda da bilgi alışverişinde bulunulacak.

Türkiye-İspanya İş Forumu'na katılan Bayraktar, Rodríguez ile de görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz arasında yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, hidrokarbonlar ve madencilik alanlarında geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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