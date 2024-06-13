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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergide düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak." dedi.

Mert Davut  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergide düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak

Ankara

Bakan Şimşek, "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadesinde bulundu.

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