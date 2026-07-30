Türkiye, 2024 yılında 36,9 milyon ton olan ham çelik üretimini 2025'te 38,1 milyon tona çıkararak, dünyanın en büyük çelik üreticileri sıralamasında yedinciliğe yükseldi.

Türkiye ham çelik üretiminde dünyada yedinciliğe yükseldi Türkiye, 2024 yılında 36,9 milyon ton olan ham çelik üretimini 2025'te 38,1 milyon tona çıkararak, dünyanın en büyük çelik üreticileri sıralamasında yedinciliğe yükseldi.

AA muhabirinin Dünya Çelik Birliğinin "World Steel in Figures 2026 (Dünya Çelik Verileri 2026)" raporundan derlediği bilgilere göre, küresel çelik üretiminde ilk sırada yer alan Çin, 2025 yılında 960,8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Çin'in üretimi bir önceki yıl kaydedilen 1 milyar 5,1 milyon ton seviyesinin altında kaldı.

Hindistan ise ham çelik üretimini 149,4 milyon tondan 164,9 milyon tona çıkartarak ikinci sıradaki yerini korudu. ABD 81,9 milyon tonluk üretimiyle Japonya'yı geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Japonya 80,7 milyon tonla dördüncü, Rusya 67,9 milyon tonla beşinci ve Güney Kore 62,2 milyon tonla altıncı sırada yer aldı.

Türkiye, 2024 yılında 36,9 milyon ton olan ham çelik üretimini 2025'te 38,1 milyon tona çıkararak, dünyanın en büyük çelik üreticileri sıralamasında bir basamak yükselerek yedinci sıraya çıktı.

Böylelikle Türkiye, ham çelik üretimindeki başarısıyla 34,1 milyon ton üretim yapan Almanya'yı geride bıraktı. Almanya söz konusu üretimiyle listede sekizinci sırada yer aldı.

Brezilya 33,4 milyon tonla dokuzuncu, İran ise 32 milyon tonla onuncu sırada yer aldı. İlk 10'un dışında Vietnam 24,7 milyon ton, İtalya 20,7 milyon ton ve Endonezya ise yaklaşık 19 milyon ton ham çelik üretimiyle öne çıkan ülkeler arasında bulundu.

Dünya ham çelik üretiminde gerileme görüldü

Rapora göre, dünya ham çelik üretimi 2025 yılında 1 milyar 848,9 milyon tona geriledi. Küresel üretimde yaşanan düşüşte, dünyanın en büyük üreticisi Çin'deki üretim gerilemesi belirleyici olurken, Japonya, Rusya, Güney Kore, Almanya, Meksika, Kanada, Fransa ve Birleşik Krallık gibi önemli üretici ülkelerde de üretim azaldı.

Buna karşın Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan, Cezayir, Avustralya, Portekiz ve Katar gibi bazı ülkeler üretimlerini artırmayı başardı. Türkiye'nin üretim artışı sayesinde dünya sıralamasında bir basamak yükselmesi, küresel çelik sektöründe gelişmekte olan ekonomilerin ağırlığının arttığını ortaya koydu.

Türkiye'nin ham çelik üretimindeki yükselişinde iç talebin yanı sıra ihracat pazarlarındaki toparlanma, üretim kapasitesinin etkin kullanımı ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yatırımların etkili olduğu görüldü.

Türkiye'nin küresel çelik üretimindeki payını artırması, ülkenin uluslararası çelik ticaretindeki konumunu güçlendirirken, sektörün gelecek dönemde üretim ve ihracat performansının dünya ekonomisindeki toparlanmayla şekillenmesi bekleniyor.

"Gelişmekte olan ekonomilerde çelik üretimi büyüyor"

Dünya Çelik Birliği, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 2025 yılında dünyanın en büyük yedinci çelik üreticisi konumuna yükselmesini, gelişmekte olan ekonomilerde çelik üretiminin büyümesi, olgun ekonomilerde ise üretimin durağan seyretmesi eğiliminin bir yansıması olduğunu bildirdi.

Birlik, bu eğilimin öngörülebilir gelecekte de devam etmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan ise Türk çelik sektörünün inişli çıkışlı bir seyir izlemekle birlikte dünyanın en büyük yedinci çelik üreticisi konumuna ulaştığını belirtti.

Yayan, Türkiye'nin, Almanya'yı geride bıraktığına ve bu konumunu güçlü sanayi altyapısıyla destekleyen bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük çelik üreticisi açık ara Çin. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu konumunu kaybetmesi mümkün görünmüyor. Ancak Hindistan'ın ikinci sıradaki yerini giderek güçlendirdiği, üretimini 164,9 milyon tona kadar yükselttiği ve her yıl istikrarlı bir biçimde artırdığı görülüyor.

Hindistan'ın bu şekilde devam etmesi halinde 2047 yılına kadar 350 milyon ton seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Çin Halk Cumhuriyeti ise özellikle inşaat sektöründeki durgunluk ve yavaşlama nedeniyle üretimini küçük adımlarla da olsa azaltmak mecburiyetinde kalıyor."

Dünyanın her yerinde Çin'e karşı bir reaksiyon olduğunu ve koruma tedbirlerinin uygulandığını belirten Yayan, gelecek yıllarda Çin'in ihracatının kademeli olarak azalmasının, altyapı yatırımlarının büyük ölçüde tamamlanması ve inşaat sektöründeki daralmanın daha küçük ölçeklerde devam etmesiyle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki üretimin de yüzde 2 ila yüzde 3 azalmayı sürdüreceğinin beklendiğini ifade etti.

Yayan, gelecek yıllarda Çin'in üretiminin 800 milyon ton, Hindistan'ın üretiminin ise 350 milyon ton civarında görülebileceğini anlatarak, "Türkiye istikrarlı bir şekilde büyüyebilir. İthalatı 19,5 milyon ton seviyesinde kontrol altına alabilirse önümüzdeki yıllarda, orta vadede bir üst sıraya çıkabilir. Rusya veya Güney Kore'yi geride bırakabilir. Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi." değerlendirmesinde bulundu.