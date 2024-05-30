Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret toplantısı yapılacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yüksek düzey ticaret diyaloğu toplantısının 8 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirileceğini söyledi.
Brüksel
Bolat, bugün faaliyete geçen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Brüksel Temsilciliği'nde, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'le yaptığı toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
AB ile ilişkilere değinen Bolat, "Gümrük Birliğinin her iki tarafın da yararına olacak şekilde genişletilmesi ve güncellenmesi en büyük hedefimizdir." dedi.
Bolat, Gümrük Birliği güncellenmesi ve sorunların giderilmesi konusunda çalıştıklarını ifade ederek, çeşitli konularda karşılıklı anlayışa sahip olduklarını, yapıcı ve işleyen bir diyalog içerisinde olduklarını vurguladı.
Bakan Bolat, "Dombrovskis'in bize Türkiye ile üst düzey ticari diyalog kurmayı önermesinden ve bu teklifi kabul etmemizden çok memnunum. Dombrovskis, bizi ve heyetimizi 8 Temmuz'da üst düzey ticari diyaloğun ilk toplantısı için Brüksel'e davet etti. Türkiye ile AB arasında gündemdeki birçok konu üzerinde çalışacağız ve temaslarımız yakın biçimde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 40'ını AB ile yaptığını anımsatan Bolat, Türkiye'nin AB'nin 5'inci büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu belirtti.
Bolat, AB ve Türkiye'nin ticarette birbirine ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Çeşitli konularda birlikte çalışarak ve işbirliği yaparak ekonomik ilişkilerimizi birçok yönden geliştireceğiz." dedi.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de "Türkiye ile 8 Temmuz'da ilk yüksek düzeyli ticari diyaloğu gerçekleştireceğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.
"Türkiye, AB için kilit bir ortaktır ve bu karşılıklı hacmin yıllar içinde sürekli arttığı ticareti de içermektedir." diyen Dombrovskis, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ticaretin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını, TİM'in Brüksel ofisi açılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Dombrovskis, "AB ile Türkiye arasındaki ticaret 2023 yılında 206 milyar avroyu aşan yeni bir rekora ulaştı. Bu Türkiye'yi bir önceki yıl yedinci sıradan geçen yıl AB'nin beşinci en büyük ticaret ortağı haline getirdi." ifadesini kullandı.
Karşılıklı ticaretin dengeli olduğunu ve yüksek değer zinciri entegrasyonunun bunu desteklediğini anlatan Dombrovskis, Gümrük Birliği sayesinde Türk şirketlerinin motorlu taşıt, makine ve elektrikli teçhizat gibi çeşitli sektörlerde Avrupa tedarik zincirlerine çok iyi bir şekilde entegre olduklarını anımsattı.
Dombrovskis, 2021 yılından bu yana Türkiye AB ilişkilerinin odak noktası olarak yeniden ticarete yöneldiklerini ve bu alanda spesifik adımlar attıklarını vurguladı.
"Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirme AB'nin stratejik çıkarınadır." diyen Dombrovskis, "Bu (yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısı), güçlü ekonomik ve ticari ilişkiler kurmak amacıyla Türkiye ile yeniden bir araya gelme ve daha güçlü ilişkiler kurma yolunda umut verici bir adımdır." ifadesini kullandı.
Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü
Bakan Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, Belçika temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.
Belçika'da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, Türkiye'nin AB ile olan ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi ve mevcut Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konularını ele aldıklarını kaydetti. İki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin 2023 yılında 211 milyar dolara ulaştığını ancak bu rakamı çok daha yukarılara taşımak için karşılıklı potansiyelin mevcut olduğunu ifade ettiklerini aktaran Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yeşil Mutabakat ve dijitalleşme konularında AB ile iş birliğimizi artırma konusundaki kararlılığımızı dile getirerek, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve dijital dönüşüm alanlarında daha sıkı bir iş birliği ve uyum sağlanması gerektiğini vurguladık. Görüşmemizde vize süreçlerinin kolaylaştırılması konusunu da gündeme getirerek, Türk iş insanları ve taşıyıcılarının vize işlemlerinde yaşadığı zorlukların, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yavaşlattığını ifade ettik. Vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve sürelerinin uzatılması için AB Komisyonu'ndan somut adımlar atılmasının gerektiğinin de altını çizdik."
Bolat, görüşmenin Türkiye-AB ilişkilerini daha ileriye taşıyacak somut adımlar atılması için önemli bir fırsat olduğuna işaret ederek, ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini güçlendirmek adına çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.
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Belçika’da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Valdis Dombrovskis ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 30, 2024
Türkiye'nin AB ile olan ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi ve mevcut Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konularını ele alarak, mevcut ticaret hacmimizin 2023… pic.twitter.com/xJMn4Lx6Ru