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Ekonomi

Turkcell'in tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi

Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan yatırımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirdiği çift dilim Eurobond ihracıyla 1 milyar dolar fon sağlayarak uluslararası sermaye piyasalarındaki güvenilirliğini ve finansal gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Maşallah Dağ  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Turkcell'in tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü talep ve yatırımcı güvenini arkasına alarak çift dilim Eurobond ihracıyla toplamda 1 milyar dolar fon sağladı. İhraç kapsamında, 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yatırımcıların ilgisine sunuldu.

5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlanırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu. Turkcell, 2018'den bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı için Londra'da yapılan yatırımcı görüşmeleri kapsamında 60'tan fazla yatırımcıyla görüşerek, her iki dilimde de yatırımcılardan yoğun talep aldı. Bu talep, uluslararası yatırımcıların Turkcell'e duyduğu güveni bir kez daha gösterdi.

Turkcell, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ortaya koydu

Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Turkcell'in dijital dönüşüm stratejileri, sağlam finansal yapısı ve operasyonel göstergelerdeki başarılı sonuçları, yatırımcıların yoğun ilgi göstermesine katkı sağlayan unsurlar arasında yer aldı.

Tahvil kapsamında Turkcell, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini uluslararası yatırımcılara sundu. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, dönüşüm ekonomisi ve sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı proje ve yatırımları, uzun vadeli uluslararası sürdürülebilir finansman ile destekleyerek bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.

İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları yer aldı.

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, Turkcell olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliği uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdikleri ilk sürdürülebilir tahvil ihracıyla ortaya koyduklarını belirtti.

Kalyon sözlerini şöyle tamamladı:

"2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirdiğimiz çift dilim Eurobond ihracımız yoğun rekabete karşın yatırımcılardan ilgi görerek hem şirketimizin finansal gücünü yansıttı hem de uluslararası yatırımcıların bize duyduğu güveni bir kez daha gösterdi. Tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için önemli bir fırsat sunacak. Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla değer yaratmaya ve sürdürülebilirlik projelerimizle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, ülkemizin teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten bir konumda yer alması. Bu başarılı ihraç hem şirketimize hem de Türkiye'ye olan güvenin en büyük göstergesi. Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz."

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