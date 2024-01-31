Türk züccaciye ürünleri Almanya'da görücüye çıktı
Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) üyeleri, 26-30 Ocak'ta gerçekleştirilen ve alanında dünyanın en büyük fuarlarından olan "27. Ambiente Frankfurt Uluslararası Züccaciye ve Hediyelik Eşya Fuarı"na katıldı.
İstanbul
Dernekten yapılan açıklamaya göre, ZÜCDER üyesi 200 şirket, küresel züccaciye trendlerinin belirlendiği, Avrupa'nın en büyük züccaciye ve hediyelik eşya fuarı Ambiente Frankfurt 2024'e çıkarma yaptı.
Portekiz, İtalya, Almanya, Amerika, Brezilya, İngiltere ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 100 ülkenin katıldığı ve 4 bin 500'den fazla şirketin yer aldığı fuara iştirak eden ZÜCDER üyeleri, dünyadaki trendleri yakından takip etme ve iş görüşmeleri yapma fırsatı buldu.
Türk üreticiler, en yeni ürünlerini sergilerken ziyaretçilere ve diğer ülkelerden gelen alım heyetlerine üretim kabiliyetleri ve ürünleri hakkında bilgi verdi. Tasarım, kalite ve inovasyonla öne çıkan Türk ürünlerinin yer aldığı stantlar, yabancı alıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
"Hedefimiz 2024 yılını 7 milyar dolar ihracatla kapatabilmek"
Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, fuara katılan firmaların yaklaşık 200'ünün ZÜCDER üyesi olduğunu bildirdi.
Öksüz, fuarda züccaciye sektörü olarak yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda yer aldıklarını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:
"Gastronomiyle iç içe bir sektör olduğumuz için yaprak sarma, çorba, kısır, börek, Türk kahvesi gibi Türk mutfağına özgü tatları da ziyaretçilerin beğenisine sunduk. ZÜCDER olarak birkaç yıldır fuarlara ve B2B organizasyonlara ağırlık verdik. 15-18 Şubat'ta da TÜYAP'taki 17. Host İstanbul fuarında yerimizi alırken yıl boyunca yurt dışında 6, yurt içinde de 2 olmak üzere B2B organizasyonlarımızla ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. 2024, ihracat yılı olacak. Hedefimiz yılı 7 milyar dolar ihracatla kapatabilmek."
"Kızıldeniz’deki sorun, sektör için fırsat"
Mesut Öksüz, Kızıldeniz'deki ticaret aksının sekteye uğramasına değinerek, Çin'den Avrupa'ya yapılan sevkiyatlarda ciddi sorun olduğunu anlattı.
Öksüz, "Konteyner gemilerinin rotalarını değiştirmesi maliyetleri artırırken, nakliye sürelerini de uzattı. Türkiye, bu anlamda üretimdeki gücü ve lokasyonuyla ciddi bir avantaj kazanıyor. Avrupa'ya ihracatımızı artırmak ve Orta Doğu pazarındaki elimizi güçlendirmek adına önümüzde önemli bir fırsat var." değerlendirmelerinde bulundu.
Dünyanın en büyük züccaciye ithalatçıları arasında yer alan Kanada, Hong Kong ve Japonya'ya bu alandaki ihracatlarının yeterli olmadığını belirten Öksüz, "Bu yerlere ihracata ağırlık vermeliyiz. En büyük hedef pazarımız Uzak Doğu. ABD, Japonya ve Kanada'yı önemsiyoruz. Çünkü bu ülkelerin toplam ithalatından aldığımız pay çok düşük. Dolayısıyla buraya yapacağımız her ciro, ihracattaki büyümemize önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.