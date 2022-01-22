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Ekonomi

Züccaciye ihracatında hedef aşıldı, 6 milyar dolara ulaşıldı

2021'de züccaciye ihracatı önceki yıla göre yüzde 33,5 artarak 6 milyar dolara ulaşırken, sektör bu alandaki dünya sıralamasında 10'unculuktan 8'inciliğe yükseldi.

Uğur Aslanhan   | 22.01.2022
Züccaciye ihracatında hedef aşıldı, 6 milyar dolara ulaşıldı

İstanbul

Türkiye'nin züccaciye ihracatı 2021'de önceki yıla göre yüzde 33,5 artarak 6 milyar dolara ulaştı. Yıl başında 5 milyar dolar olan hedef aşılırken, sektör küresel ihracat sıralamasında 2 basamak yükseldi.

​​​​​​​Züccaciyeciler Derneği'nin (ZÜCDER) 2021 dış ticaret verilerine göre, sektör, 2021'i ülkenin toplam ihracat artışının (yüzde 32,9) üzerinde kapattı.

Geçen yıl ihracatını yüzde 33,5 artırarak 6 milyar dolara çıkaran züccaciye sektörü, miktar bazında yüzde 21'lik yükseliş yaşadı. Sektör bu alanda ulaştığı 6 milyar dolar sayesinde küresel ihracat sıralamasında 10'unculuktan 8'inciliğe yükseldi.

Geçen yıl 4,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektör, en çok endüstriyel mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri ve metal sofra ve mutfak eşyaları ihraç etti.

En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa şeklinde sıralandı. Bu üç ülke Türkiye züccaciye ihracatından yüzde 35 pay aldı. İlk 3 dışındaki ülkeler İsrail, Mısır, İtalya, ABD, Irak, İspanya ve Polonya olarak sıralandı.

"5 milyar dolar ihracat hedefini yüzde 20 aştık"

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2021 için hedeflerinin 5 milyar dolar ihracat olduğunu, bu rakamı yüzde 20 aşarak 6 milyar dolara ulaştıklarını söyledi.

Her yıl yüzde 10-15 büyüme performansı gösteren sektörün kilogram başı ihracat fiyatının yüzde 10,49 artarak 3,72 dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Öksüz, 2 bin 500'e yakın şirketin faaliyet gösterdiği züccaciyede 4,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini bildirdi.

Öksüz, geçen yılki başarıları sayesinde küresel ihracatta Çin, Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Meksika ve Polonya'nın ardından 8'inciliğe yükseldiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatımızın yüzde 55'ini Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Başarının sürdürülebilir olması için katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, 'Türk züccaciye malı' imajının geliştirilmesi gerekiyor. Düzenlediğimiz zirve, fuar gibi etkinliklerle 2022'de 7,5 milyar dolar ihracat rakamını yakalayarak dünyanın en büyük 6'ncı züccaciye ihracatçısı olmayı hedefliyoruz."

"Türkiye avantajlı konuma geldi"

Öksüz, dünyada konteyner maliyetleri ve Çin'deki enerji krizi nedeniyle Hindistan, Mısır, Endonezya ve Vietnam'ın pazar kapma yarışında olduğunu belirterek, salgının AB'ye yaptığı yüksek ihracat, üretim gücü kabiliyeti ve lokasyonuyla Türkiye'yi avantajlı konuma getirdiğini vurguladı.

Sektörün ihracatını ve de iç pazardaki ticaret hacmini artırmak için her yıl "ZÜCDER'le Zirveye!" konsepti altında Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları düzenlediklerini dile getiren Öksüz, 2021'deki faaliyetlerinden bahsetti.

Öksüz, bu zirvede çok önemli markaların temsilcilerini ağırladıklarını, yabancı markalar ile 5 binin üzerinde yüz yüze görüşmeler yapıldığını kaydederek, zirvenin sonucunda 1 milyar dolarlık iş hacmi oluştuğunu, bunun yansımalarını 2022'de de görmeye devam edeceklerini anlattı.

Mesut Öksüz, "İhracata sunduğu katkıyla bu yıl, ilk defa biri mayısta diğeri aralıkta olmak üzere 2 zirve düzenleyeceğiz." diye konuştu.

"Züccaciye sektörü 200'den fazla ülkeye ulaşıyor"

ZÜCDER Başkanı Öksüz, dünyada 200'den fazla noktaya ulaşan züccaciye sektörünün, 8 ürün grubunu içerisinde barındırdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En fazla ihracat endüstriyel mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri ve metal sofra ve mutfak eşyaları gruplarında yapılıyor. 1 milyar dolar ihracata imza atan metal sofra ve mutfak eşyaları için geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından önemli bir hamle gerçekleştirildi. Ham maddeler üzerindeki ek gümrük vergileri üreticilerimiz üzerinde büyük bir yük. Özellikle yurt içinde üretimi yeterli olmayan paslanmaz çelikte yüzde 12 ek gümrük vergisi yüzde 8'e düşürdü. 4 puanlık bu indirim sektörümüz için can suyu olacaktır."

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