Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,930.65
ETH/USDT
1,612.50
BTC/USDT
22,804.00
BIST 100
5,316.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuşuyor
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

Türk zırhlıları uluslararası konferansa konuk oldu

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı muharebe araçları, bu alandaki son gelişmelerin değerlendirildiği "Uluslararası Zırhlı Araçlar Konferansı"na konuk oldu.

Göksel Yıldırım   | 24.01.2023
Türk zırhlıları uluslararası konferansa konuk oldu

Ankara

Alınan bilgiye göre, zırhlı araçlar topluluğu için dünyanın önde gelen buluşması olarak kabul edilen konferans, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi.

Yalnızca kara araçlarına ve kuvvetlerin korunmasına odaklanan konferans kapsamında ordu yetkilileri, güvenlik bürokratları, tedarik yetkilileri ve endüstri temsilcileri bir araya geldi.

Konferansa aralarında ASELSAN, ROKETSAN ve Nurol Makina'nın da bulunduğu Türk şirketlerinden temsilciler de katıldı. Nurol Makina'nın 4x4 araçlara ilişkin sunum yaptığı konferansta, ASELSAN da yarın zırhlı araçlara yönelik çözümlerini anlatacak.

20 yılı aşkın süredir pek çok güncel konu hakkındaki tartışmalara katkıda bulunmaya yardımcı olan konferansta, kara araçlarının güvenliğine yönelik aktif koruma sistemi teknolojilerinden 4x4, 6x6 ve 8x8 tekerlekli araçlara olan talepteki son artışa, tanklar ve paletli piyade savaş araçlarından insansız kara araçlarına kadar geniş bir yelpazede askeri kara araçları alanındaki eğilimler ele alındı.

Konferanstaki sunumlarda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılan dersler önemli yer tuttu. Konferansta askeri kara araçlarının lojistik yönetimi ve bakım-idame süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.

Nurol Makina Stratejik Pazarlama ve Pazar Geliştirme Direktörü Emre Akın, konferansta yaptığı sunumda, 4x4 zırhlı araçların düşük yoğunluklu çatışmalarda zaten kullanıldığını, son dönemde ise Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 (NMS) gibi araçların yüksek yoğunluklu çatışmalarda kullanımın da ön plana çıkmaya başladığını ifade etti.

Yüksek koruma seviyesiyle 4x4 araçların, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere, yakın dönemdeki savaşlarda etkin rol aldığına işaret eden Akın, ürettikleri zırhlı araçlara ilişkin bilgiler verdi.

Akın, "Ejder Yalçın ve Yörük, MRAP'ler gibi hantal değil, çok çevik araçlar. Ejder Yalçın neredeyse 6x6 kadar yük taşıyor. Çok daha maliyet etkin. Ejder Yalçın ve Yörük gibi zırhlı 4x4 araçlar, konvansiyonel savaş ortamında daha çok rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanının yangından sonraki hali görüntülendi
Zonguldak'ta suyu çekilen baraj havzasındaki yapılar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel seçimlerden zaferle çıkarak, bir 5 yıl daha hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Benzer haberler

Türk zırhlıları uluslararası konferansa konuk oldu

Türk zırhlıları uluslararası konferansa konuk oldu

Savunma ürünleri ilk sınavlarını "ciddi oyun altyapısı"nda verecek

Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor

Bayraktar TB2, Kuveyt semalarında uçacak

Bayraktar TB2, Kuveyt semalarında uçacak
"Kanatlı askerlerin" ihracat başarısına deniz platformları müjdesi eklenecek

"Kanatlı askerlerin" ihracat başarısına deniz platformları müjdesi eklenecek
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Baykar'a yönelik iddialara yanıt

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Baykar'a yönelik iddialara yanıt
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet