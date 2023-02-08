Dolar
18.83
Euro
20.24
Altın
1,883.69
ETH/USDT
1,676.40
BTC/USDT
23,230.00
BIST 100
4,232.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor Adana Güzelyalı Mahallesi Samibey Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Elbistan'da enkazın altından 48 saat sonra kurtarılan Muhammed Doğan Bostan bebeğin, enkazdan çıkışından itibaren elini emmesi dikkati çekti
logo
Ekonomi

Türk Telekom'dan pay geri alım kararı

Türk Telekom, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla pay geri alımı yapma kararı aldı.

Muhammed Said Tanıl   | 08.02.2023
Türk Telekom'dan pay geri alım kararı

İstanbul

Türk Telekom'un payların geri alınmasına ilişkin duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 500 milyon TL, geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin de 20 milyon TL nominal olarak belirlendiği kaydedildi.

KAP'ta yer alan duyuruda, "Pay geri alımı kapsamında gerçekleştirilecek işlemler hakkında, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklara bilgi sunulmasına ve işlemler için Şirketimiz Genel Müdürü ve Finans Genel Müdür Yardımcısının müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kanepeye sıkışan Mikail bebek, 43 saat sonra kurtarıldı
Küçük İlay oyuncak gönderdiği depremzedeleri Türk bayraklı notuyla Konya'ya davet etti
Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı
Hatay, Adana ve Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

Borsa güne düşüşle başladı

Türk Telekom'dan pay geri alım kararı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Borsa günü sert düşüşle tamamladı

Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Telekom operatörlerinden deprem bölgesine yönelik ortak açıklama

Telekom operatörlerinden deprem bölgesine yönelik ortak açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet