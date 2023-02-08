Dolar
18.83
Euro
20.24
Altın
1,882.50
ETH/USDT
1,677.70
BTC/USDT
23,210.00
BIST 100
4,256.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor Adana Güzelyalı Mahallesi Samibey Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’nda AFAD ekiplerince kurulan çadırlar depremzedelere tahsis ediliyor Elbistan'da enkazın altından 48 saat sonra kurtarılan Muhammed Doğan Bostan bebeğin, enkazdan çıkışından itibaren elini emmesi dikkati çekti
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 azalışla 4.482,11 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 08.02.2023
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,35 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 3,09'la sigorta, en çok kazandıran yüzde 0,20'yle iletişim oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dün düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4.505,34 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmamasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının devam ettiğini aktaran analistler, Türk Telekom ve Turkcell başta olmak üzere bazı şirketlerin pay geri alımları duyurduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kanepeye sıkışan Mikail bebek, 43 saat sonra kurtarıldı
Küçük İlay oyuncak gönderdiği depremzedeleri Türk bayraklı notuyla Konya'ya davet etti
Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı
Hatay, Adana ve Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

Borsa güne düşüşle başladı

Türk Telekom'dan pay geri alım kararı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Borsa günü sert düşüşle tamamladı

Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsada işlemler, saat 13.34'ten itibaren kaldığı yerden devam edecek

Borsada işlemler, saat 13.34'ten itibaren kaldığı yerden devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet