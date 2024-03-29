Türk Telekom, Çin'den 200 milyon avroluk finansman sağladı
Türk Telekom yeni yatırımlar, stratejik girişimler ve büyüme planlarının finansmanı için Bank of China ve The Export-Import Bank of China ile 200 milyon avroluk uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.
İstanbul
Türk Telekomun Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Grubumuzun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla Sinosure sigortası kapsamında, Şirketimiz ile Bank of China ve The Export-Import Bank of China arasında 200 milyon Euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.
— Çaresiz hissettik. Gazze'yle ilgili bir gönderi paylaşmaktan daha fazlasını yapmak istedik— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 29, 2024
— Şirketleri araştırırken yüzlerce saat araştırma yaptık
ABD'li bir çift, İsrail'i destekleyen markaları saptayan bir internet sitesi geliştirdi https://t.co/tsBtghOtSi pic.twitter.com/FsJOcQHAjv
Söz konusu kredinin nihai vadesi Mart 2029, yıllık faiz oranının eurıbor + yüzde 1,50 olup sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil, toplam maliyeti ise yıllık eurıbor + yüzde 3,37 olduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.